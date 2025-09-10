La dura respuesta de Georgina Barbarossa a Furia tras decir que nunca va a ir a su programa

“Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con Furia, no tiene autocrítica”, fue la primera respuesta que dio Georgina, entrevistada por las cámaras de Intrusos en el espectáculo, en los mediodías de América, al ser consultada por los picantes dichos que hizo Juliana Scaglione, en los últimos días.

“Yo no fui, sé quién lo dijo, pero no lo voy a decir”, dijo Barbarossa, al preguntársele por los dichos que se emitieron en su programa, A la Barbarossa, en donde uno de los integrantes de su panel hizo referencia a un supuesto trastorno mental que podría padecer la exparticipante más polémica de Gran Hermano.

“Ella me dijo que no iba a venir, se lo pierde. Si no me gustó su juego agresivo, ¿cúal es el problema? No a todo el mundo le puede gustar lo que yo hago o lo que vos hacés”, retrucó Georgina, explicando el motivo de su molestia con Furia. Para, luego, rematar con un "ya está Furia, eso ya pasó el año pasado, soltá que me duele la muela”.

POR QUE FURIA TIENE FURIA CON GEORGINA

"Tengo un problema con Georgina. Habló muy mal de mí, que yo dije: ‘¿Qué pasa acá? ¿Por qué me odia tanto?’", planteó Furia, invitada al streaming No damos abasto. Para luego, agregar: “entendí que soy Juliana, que tengo mucho potencial y que me estaban haciendo pelota porque sabían que yo iba a brillar, es como pagar un derecho de piso”.

“No solamente ella, sino en el programa en que ella está, hay un montón de panelistas que dijeron que yo tengo una psicopatía y que puedo llegar a matar a alguien. Es un montón... Si no me piden disculpas públicas, yo no me voy a sentar ahí. Además, el canal no me obliga”, cerró scaglione, categórica, en sus dichos.