"Popstar" llega a la pantalla de Telefe

Un cuarto de siglo después, regresa el programa que generó dos exitos musicales de comienzo de los 2000: "Bandana" y "Mambrú".
El próximo lunes 24 de agosto, a las 21:30, "Popstars" llegará a la pantalla de Telefe y también en simultáneo en Disney+. El fenómeno musical que marcó a una generación a comienzos de los 2000, regresa renovado, a 25 años de su primera edición, con el objetivo de formar la próxima gran banda de pop argentino.
Con la conducción del actor NicoVázquez -protagonista de uno de los éxitos teatrales de las temporadas 2025/26-, el certamen de canto seguirá el apasionante camino de las participantes, evaluadas por un jurado estelar integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, un producto musical y ejecutivo mexicano con una extensa trayectoria dentro de la industria discográfica.
Completa el equipo de "Popstars", el youtuber y streamer Martín Cirio -Gustavo Mariano Martín Frattini, más conocido como tambien conocido como "La Faraona"-, en el rol de coach espiritual, encargado de acompañar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes.
El universo digital también será protagonista de esta edicion de "Popstars" y el React oficial se emitirá en Streams Telefe con Sofí Gonet -“La Reini”-, Juli Poggio y Valen Rizzuti.
Además, “La Reini” conducirá "Mucho más Popstars", un programa exclusivo de Disney+ que se verá después de cada emisión y ofrecerá ensayos, backstage, convivencia y material inédito.
El casting inicial reunió a miles de jóvenes de entre 18 y 25 años de todo el país y ahora, las participantes seleccionadas atravesarán etapas de selección, entrenamiento y performances, donde deberán demostrar talento, carisma, disciplina y trabajo en equipo para alcanzar un lugar en la futura banda.
Producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido por Banijay Rights, el formato regresa completamente actualizado.
A partir de este lunes 24 de agosto, "Popstars" vuelve a encender el sueño de toda una generación y da comienzo a una nueva historia en la música pop argentina, en simultáneo por Telefe y Disney+.
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