"Popstar" llega a la pantalla de Telefe

Además, “La Reini” conducirá "Mucho más Popstars", un programa exclusivo de Disney+ que se verá después de cada emisión y ofrecerá ensayos, backstage, convivencia y material inédito.

El casting inicial reunió a miles de jóvenes de entre 18 y 25 años de todo el país y ahora, las participantes seleccionadas atravesarán etapas de selección, entrenamiento y performances, donde deberán demostrar talento, carisma, disciplina y trabajo en equipo para alcanzar un lugar en la futura banda.

Producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido por Banijay Rights, el formato regresa completamente actualizado.

A partir de este lunes 24 de agosto, "Popstars" vuelve a encender el sueño de toda una generación y da comienzo a una nueva historia en la música pop argentina, en simultáneo por Telefe y Disney+.