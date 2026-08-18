Flor Vigna acusó de "tatiana" a Cande Ruggeri: "Se le metió en la cama a Nico Occhiato"

La bailarina aprovechó la cámara que le da La casa de los famosos, en México, y apuntó contra la bailarina, por querer "levantarse" al que era su novio.
Flor Vigna confesó la "traición" que sufrió por parte de Cande Ruggeri durante una conversación de Vigna con la actriz Gema Garoa. En ese contexto, la bailarina reconstruyó una situación que vivió cuando tenía veinte años, y estaba en pareja con el actual director de Luzu.
“Un novio había ido a Disney... habíamos ido los dos en diferentes temporadas, que te llevaba una empresa de quinceañeras. Entonces ibas con otro artista, como que vayamos nosotras dos”, comenzó a contar la bailarina, mientras participa de un concurso, La casa de los famosos, en México.
“Había una chica llamada Candela Ruggeri que siempre me trataba re bien a mí, o sea, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa, porque mi novio era un amor en ese momento...",recordó, Vigna, durante la charla con su compañera de reality, evidentemente, con la intención de que sus dichos se hagan virales y que lleguen a oídos de Ruggeri, también.
"Escúchame, te voy a decir algo, pero no seas tan boluda de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?’”, le contó Nico a Flor, a su regreso del viaje. "Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, agregó, Vigna, a modo de reflexión, en voz alta.
“Siempre me quedé con ganas de decirle: ‘Che, loca’, como que ahora ya tiene un bebé y todo, pero ella siempre y cuando me ve me saludaba con mucha... o sea, ¿viste con esas minas que hasta tenés química?", compartió Flor, sobre la "espina" que le quedó guardada, durante años y años, y que involucra a la hija del cabezón Ruggeri.
“Yo con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda. Porque hay algo medio extraño también que si vos tenés química con una amiga, probablemente también lo tenga con tu novio, ¿no?” Fue un noviazgo muy lindo, que después otros fueron lindos, pero ese... ay, ese creo que fue el que más me gustó”, definió Vigna, sobre su vínculo con Occhiato.
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