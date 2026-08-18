Flor Vigna acusó de "tatiana" a Cande Ruggeri: "Se le metió en la cama a Nico Occhiato"

EL DETRÁS DE ESCENA DE LA CONFESIÓN DE FLOR

“Siempre me quedé con ganas de decirle: ‘Che, loca’, como que ahora ya tiene un bebé y todo, pero ella siempre y cuando me ve me saludaba con mucha... o sea, ¿viste con esas minas que hasta tenés química?", compartió Flor, sobre la "espina" que le quedó guardada, durante años y años, y que involucra a la hija del cabezón Ruggeri.

“Yo con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda. Porque hay algo medio extraño también que si vos tenés química con una amiga, probablemente también lo tenga con tu novio, ¿no?” Fue un noviazgo muy lindo, que después otros fueron lindos, pero ese... ay, ese creo que fue el que más me gustó”, definió Vigna, sobre su vínculo con Occhiato.