Cómo sigue la salud de Matías Alé

En la mañana de hoy, el popular intérprete se comunicó con el noticiero "Arriba Argentinos" de El Trece para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y explicar que fue lo que sucedió en su casa.

“Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar" comenzó a contar Matías durante su comunicación.

"Tenemos unas hornallas eléctricas y ordenando el departamento, ya para irnos a Mar del Plata, apoyé una caja de madera que nos habían dado con cuatro panes dulces" aclaró. Respecto al origen del fuego, el actor lo atribuyó a una caja que estaba que había apoyado sobre la cocina “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulce de Plaza Mayor y pasó lo que pasó. No estaba previsto”.

Según detalló, al momento del incendio él se encontraba solo con su perro Río, ya que su esposa Martina Vignolo había salido para hacer unos trámites.

Matías contó que estaba en el baño del segundo piso y notó la presencia del humo en el hogar “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro salchi (su perro) dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron” y agregó “Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad".

Dado de alta y a bordo de su auto, el actor habló sobre su salud "Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”.

Después de llevarlo a la clínica para para hacerse un chequeo médico, Martina se encargó de transmitir tranquilidad a sus seguidores y los de Matías.

Con un posteo en su cuenta personal de Instagram, la esposa de Matías compartió una foto del actor sonriente junto a su perrito y anunció "Estamos bien los tres, un accidente doméstico nos llevó a la guardia para descartar la intoxicación".