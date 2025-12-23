Icardi contra Payarola: "No olvido el sufrimiento de mis hijas"

Payarola, quien ya no representa legalmente a Nara y se encuentra detenido por presunta apropiación indebida de fondos de la familia Montiel, fue vinculado en programas de televisión con supuestas prácticas de brujería. Según datos difundidos, más de 170 capturas de su teléfono mostrarían chats con contenido relacionado a rituales y obsesiones con varias personas involucradas en casos judiciales.

A través de historias de Instagram, Icardi apuntó contra el abogado: “No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas”. Además, mencionó a periodistas y operadores mediáticos como parte de maniobras que, según él, afectaron su familia.

Mauro-Icardi-1-576x1024.jpg La primera historia de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola.

El posteo incluyó también una imagen generada por inteligencia artificial que refuerza el tono sombrío del mensaje. La ilustración muestra a un hombre en una celda, rodeado de velas negras y animales, mientras un retrato del jugador domina la escena. “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra”, escribió Icardi.

Mauro-Icardi-2-576x1024.jpg La segunda historia de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola.

El caso sigue generando repercusión en medios y redes, especialmente por la relación entre los conflictos judiciales, familiares y mediáticos. Icardi cerró su mensaje con un gesto irónico, vinculado a los rituales mencionados, reforzando la intensidad del descargo y la atención pública.