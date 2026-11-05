Ricardo Fort: del imperio chocolatero a convertirse en una figura de la televisión argentina

En 2009 dio un paso más con el estreno de Reality Fort, un programa que mostraba aspectos de su vida cotidiana y que le permitió ampliar su presencia mediática. Ese mismo año llegó uno de los momentos centrales de su carrera: su participación en Bailando por un Sueño, el certamen de Marcelo Tinelli emitido por eltrece.

En 2012 estrenó Fort Night Show, un ciclo televisivo con invitados y panelistas.

Su paso por el concurso lo convirtió en uno de los personajes más comentados de la televisión. Primero participó como bailarín y luego ocupó un lugar en el jurado, donde sus intervenciones y enfrentamientos con otros participantes alimentaron la repercusión del programa.

Durante esos años, su vida sentimental también tuvo exposición pública. Entre las mujeres con las que mantuvo relaciones se encontraron Claudia Ciardone, Violeta Lo Re y Virginia Gallardo.

En paralelo, desarrolló proyectos propios. En 2012 estrenó Fort Night Show, un ciclo televisivo que contó con panelistas e invitados. También incursionó en el teatro con espectáculos como Fortuna, una historia de vida y Fortuna 2.

En su vida privada, Gustavo Martínez, amigo de toda la vida y padrino de sus hijos, Felipe y Marta, ocupó un lugar importante en su entorno afectivo y familiar.

Felipe y Marta Fort, los hijos del empresario, fueron una parte central de su vida familiar.

Durante 2013, el estado de salud de Fort comenzó a deteriorarse. En febrero de ese año fue intervenido quirúrgicamente por una úlcera duodenal perforada, que le provocó una peritonitis severa. Durante la operación debieron extraerle cuatro litros de pus de la cavidad abdominal.

A las complicaciones abdominales se sumaban los dolores crónicos derivados de problemas en la columna vertebral, que lo llevaron a realizar distintos tratamientos, incluidos viajes a Miami.

Sus internaciones se sucedieron durante los meses siguientes. Finalmente, regresó a la Argentina para continuar con la atención médica y fue ingresado en el Sanatorio de la Trinidad.

El 25 de noviembre de 2013 murió a causa de un paro cardíaco. Tenía 45 años.

Con el paso del tiempo, la figura de Fort encontró una nueva forma de circulación en las redes sociales. Su apodo, "El Comandante", se convirtió en una referencia habitual de memes, videos y publicaciones que recuperan sus apariciones televisivas y algunas de sus frases.

Sus hijos, Felipe y Marta, continuaron vinculados a la exposición pública. Martita, en particular, comenzó a desarrollar su propio recorrido en los medios, con participaciones televisivas y proyectos de streaming, además de su presencia en MasterChef Celebrity, por Telefe.