Ricardo Fort: del imperio chocolatero a convertirse en una figura de la televisión argentina

A más de una década de su muerte, Ricardo Fort permanece como uno de los personajes que marcaron una etapa de la televisión argentina.
Fort debutó en televisión a fines de los años noventa en Movete, el programa conducido por Carmen Barbieri.
Fort debutó en televisión a fines de los años noventa en Movete, el programa conducido por Carmen Barbieri.
El empresario, que este 5 de noviembre habría cumplido 58 años, alcanzó la popularidad con su exposición mediática, participó de Bailando por un Sueño y murió en 2013, a los 45 años.
Ricardo Fort habría cumplido 58 años este jueves 5 de noviembre. Empresario, heredero de una de las familias vinculadas a la industria chocolatera más conocidas del país y protagonista de la televisión argentina, construyó una carrera mediática que lo convirtió en una figura reconocible para distintas generaciones. Murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, luego de atravesar diversos problemas de salud.
Aunque desde joven estuvo vinculado al negocio familiar, Fort tenía otros objetivos: quería cantar, actuar y alcanzar popularidad en los medios de comunicación. Con el tiempo, consiguió trasladar ese interés a la pantalla chica, donde hizo de su vida personal y de su patrimonio parte central de su exposición pública.
Su primera aparición televisiva llegó a fines de los años noventa, cuando participó en Movete, el programa conducido por Carmen Barbieri. Allí mostró una faceta artística vinculada al canto, una de sus principales aspiraciones.
Más adelante, comenzó a frecuentar distintos ciclos televisivos. Participó en Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino, y en Infama, con Santiago del Moro. En esas apariciones, exhibía su estilo de vida, sus viajes al exterior, sus automóviles de alta gama y sus propiedades.
En 2009 dio un paso más con el estreno de Reality Fort, un programa que mostraba aspectos de su vida cotidiana y que le permitió ampliar su presencia mediática. Ese mismo año llegó uno de los momentos centrales de su carrera: su participación en Bailando por un Sueño, el certamen de Marcelo Tinelli emitido por eltrece.
Su paso por el concurso lo convirtió en uno de los personajes más comentados de la televisión. Primero participó como bailarín y luego ocupó un lugar en el jurado, donde sus intervenciones y enfrentamientos con otros participantes alimentaron la repercusión del programa.
Durante esos años, su vida sentimental también tuvo exposición pública. Entre las mujeres con las que mantuvo relaciones se encontraron Claudia Ciardone, Violeta Lo Re y Virginia Gallardo.
En paralelo, desarrolló proyectos propios. En 2012 estrenó Fort Night Show, un ciclo televisivo que contó con panelistas e invitados. También incursionó en el teatro con espectáculos como Fortuna, una historia de vida y Fortuna 2.
En su vida privada, Gustavo Martínez, amigo de toda la vida y padrino de sus hijos, Felipe y Marta, ocupó un lugar importante en su entorno afectivo y familiar.
Durante 2013, el estado de salud de Fort comenzó a deteriorarse. En febrero de ese año fue intervenido quirúrgicamente por una úlcera duodenal perforada, que le provocó una peritonitis severa. Durante la operación debieron extraerle cuatro litros de pus de la cavidad abdominal.
A las complicaciones abdominales se sumaban los dolores crónicos derivados de problemas en la columna vertebral, que lo llevaron a realizar distintos tratamientos, incluidos viajes a Miami.
Sus internaciones se sucedieron durante los meses siguientes. Finalmente, regresó a la Argentina para continuar con la atención médica y fue ingresado en el Sanatorio de la Trinidad.
El 25 de noviembre de 2013 murió a causa de un paro cardíaco. Tenía 45 años.
Con el paso del tiempo, la figura de Fort encontró una nueva forma de circulación en las redes sociales. Su apodo, "El Comandante", se convirtió en una referencia habitual de memes, videos y publicaciones que recuperan sus apariciones televisivas y algunas de sus frases.
Sus hijos, Felipe y Marta, continuaron vinculados a la exposición pública. Martita, en particular, comenzó a desarrollar su propio recorrido en los medios, con participaciones televisivas y proyectos de streaming, además de su presencia en MasterChef Celebrity, por Telefe.
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