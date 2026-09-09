Gonzalo, hermano de Mariana Nannis, tuvo un ACV y está grave

GONZALO CONTRA SU HERMANA, MARIANA

“Nuestra relación es cero. No me hablé más. La última fue en noviembre, no pienso hablarle... Temas de plata, la sucesión. La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años, pero ya está perdido. El tema fue la sucesión porque tardó ocho años y medio en presentarse", contó, un año atrás, Gonzalo, en una entrevista televisiva, sobre el motivo que lo mantiene enfrentando con su hermana, Mariana.

"Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar. Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.