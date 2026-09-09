Gonzalo, hermano de Mariana Nannis, tuvo un ACV y está grave

Distanciados hace décadas con la ex del Pájaro Caniggia, sufrió un Accidente Cerebro Vascular y está internado en grave estado.
Gonzalo Nannis, más y mejor conocido como el hermano de Mariana, está internado en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Diego Thompson, de San Martín. El hombre, alejado de su familiar hace muchos años, msufrió un Accidente Cerebro Vascular, y su estado es reservado.
"Me contó que no tienen vínculo ni ella ni sus hijos, se comunican por e-mail. Cynthia ayer le escribió, sin saber esto, y le pareció raro que no le haya contestado, pensó que estaba enojado", contaron en el programa nocturno de espectáculos, sobre la charla que mantuvieron con Cynthia Blaquier.
"Cynthia tomó la decisión de ir a verlo mañana y, después, contarle a los chicos", anticiparon, en el programa de Ángel de Brito, sobre los pasos a seguir de la ex mujer de Gonzalo, con la que tienen dos pequeños hijos en común.
"Una de las hijas de Gonzalo habla mucho con Charlotte Caniggia, su tía, pero ella ahora está adentro de la casa de Gran hermano. El parte médico de Gonzalo dice que su estado es reservado así que, quizá, es más grave de lo que podemos pensar", cerraron, en el piso de LAM, donde informaron la noticia.
“Nuestra relación es cero. No me hablé más. La última fue en noviembre, no pienso hablarle... Temas de plata, la sucesión. La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años, pero ya está perdido. El tema fue la sucesión porque tardó ocho años y medio en presentarse", contó, un año atrás, Gonzalo, en una entrevista televisiva, sobre el motivo que lo mantiene enfrentando con su hermana, Mariana.
"Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar. Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.
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