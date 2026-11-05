Por su parte, la Competencia Iberoamericana tendrá entre sus representantes a las producciones españolas Gummy, de Javi Prada, y Los que vienen, de Víctor Català. También participará Pacífico, una coproducción argentino-colombiana dirigida por Gonzalo Gutiérrez.

La producción dirigida por Craig Mitchell fue seleccionada para competir en la categoría internacional.

La Competencia Argentina estará integrada por nueve películas. Una de las destacadas es Olivera & Corman, un documental sobre la colaboración entre el director argentino Héctor Olivera y el productor estadounidense Roger Corman durante la década de 1980. La selección se completa, entre otros títulos, con La noche que nunca termina, de Fran Sanaz, y Dos locos en la mansión del terror, de Pablo Marini y Matías Lojo.

Durante la presentación, el programador Pablo Sapere se refirió a la producción nacional y afirmó: "El cine argentino está vivito, coleando y con buena salud".

Entre las secciones especiales se destaca un homenaje a Isabel Sarli, con la proyección de Embrujada y Carne, dos películas dirigidas por Armando Bo que se exhibirán en copias de 16 y 35 milímetros.

La posibilidad de recuperar el formato original surgió a partir del hallazgo de un proyector de 35 mm en una de las salas del Atlas Caballito. Según explicó el director del festival, Gabriel Schipiani, el equipo llevaba casi diez años sin utilizarse.

La película de Cristian Ponce representará al cine argentino en la Competencia Internacional.

También se proyectarán dos producciones de Argentina Sono Film restauradas en resolución 4K: El vampiro negro (1953), de Román Viñoly Barreto, y El extraño caso del hombre y la bestia (1951), de Mario Soffici. La primera será la encargada de abrir esta edición.

A la programación se sumarán secciones habituales como Invasión Japón, Cineclub La Cripta, que presentará Vampiros, de John Carpenter y Panorama Bizarro.

El festival también tendrá una nueva edición de Fin de Semana Sangriento, un concurso que convoca a equipos de realizadores a producir un cortometraje en un tiempo limitado. Para este año se inscribieron 110 grupos.

Además, continuará la Competencia de Cortometrajes, que mantiene su convocatoria federal e internacional. Sapere destacó la tarea de selección que implica esta categoría y señaló: "Recibimos año a año miles de cortos de todos los lugares del mundo que requieren ser vistos con cariño y con respeto".

Ambientada en 1858, sigue a Winifred Notty, una institutriz que llega a una mansión inglesa para educar a los hijos de una familia. Cuando los empleados comienzan a desaparecer, los habitantes sospechan que la recién llegada esconde algo.

La película elegida para cerrar el festival será Victorian Psycho, dirigida por Zachary Wigon.

El anuncio oficial de la programación se realizó en una de las salas del Atlas Caballito. La presentación estuvo conducida por el periodista cultural Elián Aguilar y contó con la participación de Schipiani, Sapere, Sergio Vera, integrante del equipo de producción, y Hernán Findling, presidente de la Academia de Cine Argentina.

Al referirse al traslado, Schipiani resumió la nueva etapa del festival con una frase: "Nueva casa, nuevos rumbos. Esperamos que estemos acá por muchos años".

Las entradas para las funciones tendrán un valor de $8.500 más servicio y estarán disponibles a través de la página oficial del complejo Atlas Caballito.