La furia de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: "Me tuve que agregar al chat de mamis porque..."

LOS DETALLES DEL ACUERDO ECONÓMICO ENTRE DARÍO Y CHECHU

"Me hago cargo del colegio, de la obra social, mientras ella se quedaba en la casa del golf. Porque a ella se le antojó una casa que estaba alquilada hasta febrero del 27, decidí comprar esa casa. Los departamentos que dejé también iba el alquiler para ella", detalló, Darío, sobre el acuerdo de división de bienes.

"Pago todas las cosas y un día me tuve que desayunar con que me mandaban una factura por quince mil pesos para un regalo de unos chicos. Digo: ‘Pagalo vos’. No, todavía no cobré", contó Cvictanich, sobre un episodio puntual de la interna familiar. Para, luego, adentrarse de lleno en el conflicto que incluye a la perra que tenían en común.

“Yo la perra no la regalé, solamente le pedí a mi hermana. Me enteré porque una de las empleadas me llamó, me dijo: ‘Darío, ¿qué alimentos come la perra?’. Le digo: ‘¿Cómo que qué alimento come la perra?’. ‘No, no, porque la tengo yo’. ‘Pero ¿cómo la tenés vos?’. Ahí fue que le dije: ‘Dame unos días, voy a mandar un mail’.

Chechu Bonelli, nota Darío y Chechu Bonelli se casaron a fines de diciembre del 2014. Y, después de diez años juntos, se terminó su matrimonio.

"Ahí fue cuando yo tomé cartas en el asunto y dije ‘no, pará. La perra no se va, con todo respeto a la empleada y todo, pero la perra no se va a ir porque las mis hijas pierden contacto’. Agarré, llamé a mi hermano, le dije: “Che”. Ya les había hablado a mis hijas, les digo: “Mirá, provisoriamente la vamos a llevar con el tío Mauri. Él va a venir, nos la va a traer, nosotros vamos a ir a Baradero, vamos a estar con ella”. Pero no una decisión arbitraria de llevo la perra y esto”, explicó, Civitanich.

"Si alguien que se iba a ocupar de la perra soy yo. Y aclaro que la perra no la regalé. Le dije a mi hermano mantenela un toque hasta que yo me pueda mudar, porque yo estuve en una casa de alquiler. Y después va a volver conmigo, porque va a volver con las nenas. Esto también lo quiero aclarar, porque si hay alguien que se ocupó de la perra y que se ocupa de las chicas y todo soy yo. Entonces, no voy a permitir más que ensucie ni a mí ni a mi pareja actual diciendo cosas que no son", cerró, Darío.