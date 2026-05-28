Por qué Mauro Icardi no va al mundial: la decisión que complica a la China Suárez

LA BRONCA DE ICARDI CON WANDA NARA POR EL 25 DE MAYO EN ROSARIO

Wanda Nara decidió hacer una escapadita a Rosario, provincia de Santa Fe, para pasar el feriado con el padre y la familia de Mauro, en medio de la lucha que continúa entre ellos por la restitución internacional de las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella. “Lo que dicen del entorno es que es todo una farsa lo del encuentro familiar del 25 de mayo".

"Las cosas que ha dicho Wanda de la familia es terrible. Mauro vio todo lo que pasó en Rosario. A Mauro no le asombra nada, está peleado con la familia por cosas internas, hay muchas cosas que se saben y otras que no. Cuando Mauro pone la plata para la casa de su familia y no quede en la calle, Wanda dice vamos a ponerla a nombre nuestra. Mauro dijo yo se la regalo. Y ella dijo no, porque mañana le va a quedar a nuestras hijas", contaron, días atrás, en La mañana con Moria, en El 13.