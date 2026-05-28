Por qué Mauro Icardi no va al mundial: la decisión que complica a la China Suárez

El jugador de fútbol y su novia no podrán pisar Estados Unidos para ver ninguno de los partidos de la Copa del mundo, por la deuda de alimentos que el tiene con sus hijas con Wanda Nara.
Mauro Icardi se quedó sin la posibilidad de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial. Y por su problemática a causa de su condición arrastrada en el tiempo de deudor alimentario, arrastró a su mujer, María Eugenia China Suárez que quería viajar a Estados Unidos para ver los partidos de la Selección Argentina.
"La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al mundial", contaron en Los profesionales de siempre, el programa de Flor De la Ve, en las tardes de El 9. "La China quería ir, pero van a pasar junio acá (en referencia a Argentina, a donde están llegando en los próximos días)".
"Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos", informaron, sobre el motivo puntual por el que el jugador de fútbol y la actriz no podrán presenciar ninguno de los encuentros deportivos de la inminente Copa del Mundo.
"Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU para que los deudores no puedan ir", explicaron, sobre el detalle de la situación que complica los planes de Icardi y de su mujer, Suárez, de cara a las próximas semanas.
Wanda Nara decidió hacer una escapadita a Rosario, provincia de Santa Fe, para pasar el feriado con el padre y la familia de Mauro, en medio de la lucha que continúa entre ellos por la restitución internacional de las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella. “Lo que dicen del entorno es que es todo una farsa lo del encuentro familiar del 25 de mayo".
"Las cosas que ha dicho Wanda de la familia es terrible. Mauro vio todo lo que pasó en Rosario. A Mauro no le asombra nada, está peleado con la familia por cosas internas, hay muchas cosas que se saben y otras que no. Cuando Mauro pone la plata para la casa de su familia y no quede en la calle, Wanda dice vamos a ponerla a nombre nuestra. Mauro dijo yo se la regalo. Y ella dijo no, porque mañana le va a quedar a nuestras hijas", contaron, días atrás, en La mañana con Moria, en El 13.
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