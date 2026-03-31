Se separaron Chechu Bonelli y el polista Facundo Pieres: ¿Vuelve con Zaira Nara?

Chechu Bonelli, nota 2 La relación entre Facundo y Zaira Nara duró casi tres años, con idas y vueltas incluidas.

QUÉ DIJERON CHECHU Y FACUNDO SOBRE LA SEPARACIÓN

"Yo estoy muy bien, ¿por qué hablas una relación?", respondió Chechu, ante la consulta de la cámara que fue a buscarla, para el mismo programa, a sabiendas de que tenían la información sobre el final de su vínculo amoroso con Facundo. Acto seguido, la exmodelo sostuvo, entre risas: “No hablo de mi vida privada. Estoy pasando un muy buen momento mío".

Chechu Bonelli, nota

"Me separé hace unos días, pero por suerte está todo bien. Fue mutuo. No es fácil", argumentó Pieres, refiriendo a que la ruptura de la pareja con Bonelli habría tenido que ver, desde su justificativo mediático, con la distancia que los separaba muy seguido, ya que él trabaja en distintas partes del mundo, arriba de los caballos.