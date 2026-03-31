Se separaron Chechu Bonelli y el polista Facundo Pieres: ¿Vuelve con Zaira Nara?

La periodista deportiva y el deportista terminaron la relación que comenzaron el último verano. La reaparición de Zaira Nara en la vida de él fue el punto de inflexión.
Se conocieron los detalles de la separación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quien habían arrancado un romance en el verano. Y hay una "tercera en discordia". "Me dijo que sí, que se separaron y que fue por diferencias de agenda", argumentó Yanina Latorre al aire de su programa en las tardes de América, SQP, al momento de compartir el argumento que le dio el polista sobre el motivo de la inesperada ruptura con la actual periodista deportiva.
"Él recibió un mensaje de Zaira Nara, su expareja (se dijo que él habría quedado muy enganchado con ella, de hecho no fue quien quiso separarse, en su momento) y eso paralizó su corazón", agregó la presentadora de tevé, sobre el trasfondo de la ruptura entre Chechu y Facundo.
Pero más allá del impacto que generó en el polista el volver a coincidir con su ex en Punta del Este, en el país hermano del Uruguay, compartir un rato con ella y revincularse, hay una seguidilla de acciones en redes que llamaron la atención... Porque Facundo, uno de los polistas más conocidos de estos tiempos, volvió a seguir a Zaira en Instagram. Ella, por su parte y también, decidió hacer lo mismo e, incluso, apareció un follow a Wanda, quien fue su cuñada.
"El intercambio habría tenido una excusa concreta. "Ella le habría escrito por un tema de la construcción", contó, Yanina, basándose en las propiedades que ambos tienen en ese destino. Desde el entorno del deportista fueron más allá y deslizaron, sin vueltas: "Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra (en referencia a Chechu)".
"Yo estoy muy bien, ¿por qué hablas una relación?", respondió Chechu, ante la consulta de la cámara que fue a buscarla, para el mismo programa, a sabiendas de que tenían la información sobre el final de su vínculo amoroso con Facundo. Acto seguido, la exmodelo sostuvo, entre risas: “No hablo de mi vida privada. Estoy pasando un muy buen momento mío".
"Me separé hace unos días, pero por suerte está todo bien. Fue mutuo. No es fácil", argumentó Pieres, refiriendo a que la ruptura de la pareja con Bonelli habría tenido que ver, desde su justificativo mediático, con la distancia que los separaba muy seguido, ya que él trabaja en distintas partes del mundo, arriba de los caballos.
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