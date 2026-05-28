Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa

El abogado que la ayudó a quedarse con la propiedad tras su separación del empresario Ariel Diwan, le inició acciones por falta de pago de honorarios.
La bailarina Gisela Bernal podría ser desalojada a la brevedad de su casa en Palermo por una deuda millonaria, a raíz de un conflicto judicial que mantiene desde hace más de una década con el abogado que la ayudó a quedarse con esa propiedad, luego de su separación del empresario Ariel Diwan.
Según informó Pepe Ochoa en el programa LAM de América TV , la bailarina enfrentaría un desalojo inminente de la vivienda debido a una importante deuda judicial. Bernal logró quedarse con esa propiedad tras la separación de la pareja y gracias al trabajo de un abogado que, ante la falta de pago de sus honorarios, le inició acciones legales. La deuda, que originalmente rondaba entre los 100 y 150 mil dólares, se habría incrementado considerablemente debido a los intereses y la acumulación de gastos, derivando en un embargo y pedido de remate de la vivienda.
Gisela Bernal estaba al tanto de la situación judicial, y habia decidido no presentarse ante las distintas instancias judiciales, ni tampoco apeló el fallo de la Justicia, lo que aceleró el proceso. “Van a desalojarla, es inminente” afirmaron en el programa.
Por su parte, el empresario Ariel Diwan chateó con la periodista Pilar Smith -en el mismo programa- y ratificó que él fue quien pagó íntegramente la casa, aunque figura a nombre de ambos. Según aclaró la panelista, él intentó en varias veces llegar a un acuerdo económico con la bailarina, con el objeto de comprarle su parte, pero nunca lograron ponerse de acuerdo.
La casa, con visibles signos de abandono -grafitis, deterioro y falta de mantenimiento-, sería subastada y entregada al comprador, lo que obligaría a Gisela Bernal a abandonarla.
Este nuevo escándalo reaviva las tensiones que existen entre la expareja, protagonistas de una de las separaciones más resonantes del espectáculo argentino, que incluyó disputas económicas, acusaciones cruzadas y el recordado caso de Ian, el hijo de la bailarina, que le hizo creer al empresario que era suyo, hasta que se le realizó una prueba de ADN.
Hasta el momento, Gisela Bernal no ha realizado declaraciones públicas sobre este último capítulo del conflicto.
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