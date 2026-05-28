Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa

Gisela Bernal estaba al tanto de la situación judicial, y habia decidido no presentarse ante las distintas instancias judiciales, ni tampoco apeló el fallo de la Justicia, lo que aceleró el proceso. “Van a desalojarla, es inminente” afirmaron en el programa.

image Gisela Bernal y Ariel Diwan, en épocas felices

Por su parte, el empresario Ariel Diwan chateó con la periodista Pilar Smith -en el mismo programa- y ratificó que él fue quien pagó íntegramente la casa, aunque figura a nombre de ambos. Según aclaró la panelista, él intentó en varias veces llegar a un acuerdo económico con la bailarina, con el objeto de comprarle su parte, pero nunca lograron ponerse de acuerdo.

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La casa, con visibles signos de abandono -grafitis, deterioro y falta de mantenimiento-, sería subastada y entregada al comprador, lo que obligaría a Gisela Bernal a abandonarla.

Este nuevo escándalo reaviva las tensiones que existen entre la expareja, protagonistas de una de las separaciones más resonantes del espectáculo argentino, que incluyó disputas económicas, acusaciones cruzadas y el recordado caso de Ian, el hijo de la bailarina, que le hizo creer al empresario que era suyo, hasta que se le realizó una prueba de ADN.

image La casa en disputa

Hasta el momento, Gisela Bernal no ha realizado declaraciones públicas sobre este último capítulo del conflicto.