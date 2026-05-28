Nahuel Pennisi reveló la razón por la que no se operó de la ceguera de nacimiento

El compositor e intérprete contó la causa que lo llevó a rechazar, en más de una oportunidad, que lo operen de la vista con el objetivo de intentar conseguir visión.
Nahuel Pennisi, uno de los artistas más talentosos de la escena nacional, contó la razón por la que rechazó entrar al quirófano, cuando le ofrecieron operarlo de su ceguera. "Me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así...".
"¿Sos ciego de chico, de nacimiento?”, le consultó Mario Pergolini a Nahuel, invitado a su programa de las noches de El 13. Y el artista contó su historia de vida: "Si, soy ciego de nacimiento. Tuve la posibilidad de operarme un par de veces y opté por no hacerlo. "Primero, porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Mi problemática de no ver se llama micro-oftalmia".
"Básicamente, significa que lo que les da corriente a mis ojos, los nervios ópticos, no me funcionan”, explicó, Pennisi, en primera persona, en la entrevista. "Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici...”.
La patología que presenta Nahuel es una condición en los ojos que afecta cómo su cerebro recibe la información visual, pero eso no lo limita emocionalmente. De hecho, formó su familia con Mayra Deleo y dos hijos incluidos -Mateo y Alma- , se desarrolló en su carrera musical y es uno de los artistas más queridos por el público y por sus colegas.
"En algún momento se me cruzó por la mente que podían ser ciegos, pero después lo dejé de lado”, se sinceró Nahuel, sobre la posibilidad de que sus hijos nazcan sin visión. "Mis cuatro hermanos, menores, todos ven. Entonces, un problema genético, no es", explicó, el cantante.
“Pensé: ‘Si mi hijo llega a no ver, va a tener un profesor y, si ve, va a ser mis ojos’. Y eso es lo que sucede: mi hijo tiene seis años y siempre está atento a mí, ellos solitos lo hacen”, compartió, Pennisi.
comentar