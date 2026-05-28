Nahuel Pennisi reveló la razón por la que no se operó de la ceguera de nacimiento

NAHUEL Y SU PATERNIDAD

"En algún momento se me cruzó por la mente que podían ser ciegos, pero después lo dejé de lado”, se sinceró Nahuel, sobre la posibilidad de que sus hijos nazcan sin visión. "Mis cuatro hermanos, menores, todos ven. Entonces, un problema genético, no es", explicó, el cantante.

“Pensé: ‘Si mi hijo llega a no ver, va a tener un profesor y, si ve, va a ser mis ojos’. Y eso es lo que sucede: mi hijo tiene seis años y siempre está atento a mí, ellos solitos lo hacen”, compartió, Pennisi.