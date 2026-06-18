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María Becerra reveló su exigente rutina de tratamiento estéticos: "Me meto hielo en la cara"

 - Por Noelia Santone

"Yo me hago de todo... me hago ese tratamiento de que te sacan sangre y te lo ponen en la cara. Eso, lo mínimo... Se llama Plasma rico en plaquetas. Te sacan la sangre, la centrifugan, y te hacen varias heridas en la piel para pincharte el plasma. Creo que es así, que no me maten los dermatólogos porque después dicen ´María dijo tal cosa´", comenzó María, en una entrevista brindada para La revuelta, el programa de tevé española.

"Quedo con piel de bebé, es una locura... También, me hago el skincare (limpieza de cutis), me pongo mucho protector solar. Esto que estoy bronceada, no es de spray. Es del sol pero de un sol muy cuidado. Y después, hago de todo...", continúo contando, Becerra.

"Cámara hiperbárica hago, también. ¿Viste donde dormía Michael Jacbson? Es que soy una deportista de alto rendimiento, también. Tengo que estar lista para estar sobre el escenario dos horas y pico cantando y bailando. Además, entreno bastante. ¿Qué más me hago? Sueroterapia...", compartió, la artista pop. "Meto la cara en hielo, en el cuerpo todavía no me animo".

Los tratamientos estéticos de María Becerra

MARÍA HABLÓ DE LAS PÉRDIDAS DE SUS EMBARAZOS

El último, el cuarto embarazo que perdí, fue el que casi me mata", se sinceró, María, a hablar de las lamentables pérdidas de sus gestaciones. Los médicos evaluaron la situación con un pronóstico que trasladaron directamente a su familia: “Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté”. Ella misma lo definió como “tan jodidamente duro”.

“No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida. Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio. Podemos tener una familia, pero no de manera natural", se mostró esperanzada, Becerra.

María Becerra, nota
María está en pareja con el cantante J Rei.

María está en pareja con el cantante J Rei.

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