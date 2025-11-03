“Tuve una charla con ChatGPT media frustrada a principio de año. Le decía ´no me encuentro, estoy medio frustrada, ya no me gusta tanto lo que antes’”, empezó narrando Flor, en una charla con Resumido Info.“Y el ChatGPT me dijo ´tranqui, no te está gustando tanto la exposición de la industria y la presión de la industria...".

"Pero sí te gusta actuar, si te gusta bailar, sí te gusta cantar, pero no te gusta la presión de la industria...". “Yo tengo charlas muy profundas con ChatGPT. Empecé a indagar. Charlo con el chabón", se sinceró Vigna, al responder cómo sabía el chat que ella padece la "presión de la industria". "En España charlé un montón porque estaba medio perdida con algunas cosas. Mi psicóloga no tenía turno entonces hablaba con el ChatGPT. Me tiró esta...”.

"A mí me pasaba que estaba en duda de si me seguía gustando cantar, actuar y bailar de la misma forma porque lo decidí de muy pequeña. Lo que me tiró este chat fue ´tranqui. No siempre tenés que hacerlo con la presión de algo exitoso´. Como el teatro que voy que es a jugar”, comparó la artista musical.

FLOR ASEGURÓ VIVIR UN INFIERNO CON LUCIANO CASTRO

"Sí te voy a contar es que viví un recontra re infierno, que me encantaría... Hay una parte de mí que tiene ganas de decir: ‘Me pasó todo esto’. Y otra parte de mí que dice: ‘No está bueno, porque si no vas a hablar, van a hablar todo el tiempo de esto’", confió Flor, meses atrás, en una nota con Puro Show, en El 13.

"Me llamó cuando estaba en España. Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal. Y después, nada, dije: ‘Bueno, todo sirve para aprender’”. Sobre el tono de la conversación, Vigna explicó: “La conversación fue en buenos términos, sí, porque yo siempre tengo buenos términos. Me voy a ir. Sí, está loco, está loco. Ayúdenlo”.