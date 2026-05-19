El momento más emotivo de los Martín Fierro

La nieta de la recordada Lolita Torres interpretó la canción “Recuerdame” -de la película Coco- en el momento más emotivo de la noche.
La cantante Ángela Torres -que acaba de agotar las entradas para su show de el 9 de diciembre en el Movistar Arena- fue la responsable de interpretar la canción "Recuerdame", tema principal de la película "Coco", mientras en la pantalla del fondo se les rendía en un emotivo homenaje a los fallecidos durante el último año.
Entre los artistas homenajeados en el "Siempre los recordaremos" se encontraban Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Juan Carlos "El Mini" Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre estuvo a cargo de Luis Brandoni con su cita "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo".
La cantante -nieta de la legendaria Lolita Torres- atraviesa un gran momento profesional ya que agotó las entradas para su primer show en el Movistar Arena de Buenos Aires, que se realizará el próximo 9 de diciembre y confirmó próximamente anunciará una nueva función.
“Siempre soñé con esto” expresó la joven cantante para celebrar el éxito inicial, que anticipaba una respuesta de sus fanáticos que agotaron sus entradas.
Este concierto marcará el capítulo más ambicioso de la carrera de la cantante que, en el último año, experimentó un ascenso vertiginoso de la escena musical argentina.
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