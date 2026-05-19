El momento más emotivo de los Martín Fierro

La cantante -nieta de la legendaria Lolita Torres- atraviesa un gran momento profesional ya que agotó las entradas para su primer show en el Movistar Arena de Buenos Aires, que se realizará el próximo 9 de diciembre y confirmó próximamente anunciará una nueva función.

ANGELA

“Siempre soñé con esto” expresó la joven cantante para celebrar el éxito inicial, que anticipaba una respuesta de sus fanáticos que agotaron sus entradas.

Este concierto marcará el capítulo más ambicioso de la carrera de la cantante que, en el último año, experimentó un ascenso vertiginoso de la escena musical argentina.