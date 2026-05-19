Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia

Para recuperar el vehículo, Lourdes Sánchez debió presentarse este lunes ante el Tribunal de Faltas local y abonar una multa de $665.000.- y además permanecerá inhabilitada para conducir durante 60 días.

Después de conocerse el hecho, la conductora "Comer para creer" reconoció públicamente la infracción “Tuve una infracción de tránsito, di positivo en un control de alcoholemia. No me siento orgullosa, me hizo reflexionar mucho” y aseguró que no buscará justificarse y que cumplirá con todas las sanciones impuestas.

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Sánchez aclaró además que se encontraba sola al momento del control vehicular “No me voy a excusar de nada, asumo el error y a seguir adelante con más conciencia”.

El caso generó repercusión en Corrientes, no solo por la popularidad mediática de Loudes, sino también por su rol institucional al frente del área cultural de la provincia. En redes sociales y medios locales se multiplicaron los comentarios sobre la responsabilidad pública de los funcionarios y el impacto político que puede tener un episodio de estas características.