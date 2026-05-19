Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes admitió la infracción y aseguró que no tiene excusas y además, confirmó el pago de la multa.
La bailarina, actriz y conductora Lourdes Sánchez -actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes- quedó envuelta en una fuerte polémica luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo de tránsito en la capital de esa provincia.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en la zona de la Rotonda de la Virgen, donde agentes de la Dirección de Tránsito detuvieron el vehículo en el que circulaba la funcionaria provincial. Según trascendió, el test arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir.
Tras constatar la infracción, los inspectores procedieron al secuestro del automóvil, que fue trasladado a un depósito municipal mediante una grúa. El operativo se desarrolló sin incidentes ni resistencia por parte de la conductora.
Para recuperar el vehículo, Lourdes Sánchez debió presentarse este lunes ante el Tribunal de Faltas local y abonar una multa de $665.000.- y además permanecerá inhabilitada para conducir durante 60 días.
Después de conocerse el hecho, la conductora "Comer para creer" reconoció públicamente la infracción “Tuve una infracción de tránsito, di positivo en un control de alcoholemia. No me siento orgullosa, me hizo reflexionar mucho” y aseguró que no buscará justificarse y que cumplirá con todas las sanciones impuestas.
Sánchez aclaró además que se encontraba sola al momento del control vehicular “No me voy a excusar de nada, asumo el error y a seguir adelante con más conciencia”.
El caso generó repercusión en Corrientes, no solo por la popularidad mediática de Loudes, sino también por su rol institucional al frente del área cultural de la provincia. En redes sociales y medios locales se multiplicaron los comentarios sobre la responsabilidad pública de los funcionarios y el impacto político que puede tener un episodio de estas características.
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