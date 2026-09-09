La insólita razón por la que Mario Pergolini se fue "escapado" de una presentación, en La Rural

MARIO TENDRÁ UN FUTURO "ACOMPAÑADO"

Mientras se define que pasará con el futuro laboral de Mario en la pantalla chica, si en el 2027 sigue o no el ciclo de contenido general y entrevistas que conduce desde el 2025, el periodista tomó una importante decisión de vida. Se compró un robot.

Pergolini adquirió en el exterior una máquina automática y programable diseñada para interactuar con su entorno físico y realizar diversas tareas de manera autónoma o semiautónoma. Y está a la espera de que llegue al país y se lo entreguen para, incluso, llevarlo a su programa. ¿Será su nueva compañía?