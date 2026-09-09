La insólita razón por la que Mario Pergolini se fue "escapado" de una presentación, en La Rural

El conductor de "Otro día perdido" se sintió molesto ante el pedido de fotos por parte de la gente, en una presentación de impresoras. "Me tuve que ir. Mi vida es dramática"
Mario Pergolini contó, en detalle, el "mal momento" que vivió al querer presentarse en una presentación tecnológica. El comunicador no la pasó nada bien porque la gente, al enterarse de su presencia en La Rural, le pedía una foto detrás de la otra. La dura decisión que tuvo que tomar.
"Insoportable... Fui a La Rural. Estaba entusiasmado. Fui un boludo porque lo contó acá, en el programa (que iba a ir). Colapsó el lugar de una impreso 3D. Era el pabellón rojo", comenzó a contar Mario, en su programa nocturno, Otro día perdido, por El 13.
"Llego, estaciono, voy a avisar que llegué y me piden un foto. Una foto, dos fotos, qué raro ya el lugar... Entro al recinto y empiezan foto, foto, foto... Y la gente que siempre me dice esta frase que la detesto: ´es la última´. No boludo, no es la última, va a haber otro que va a querer", dijo Pergolini, con el tono de voz "alterado", al aire.
"Dije ya está, déjenme caminar un poco. Y seguían foto, foto... Me tuve que ir. Mi vida es dramática", definió, el conductor. Y fue Rada, uno de los integrantes del programa, quien le sugirió que vaya con "dos ninjas". "No, después publican que fui con dos ninjas, golpeando gente. Insoportable. Me encantaría tener ninjas".
Mientras se define que pasará con el futuro laboral de Mario en la pantalla chica, si en el 2027 sigue o no el ciclo de contenido general y entrevistas que conduce desde el 2025, el periodista tomó una importante decisión de vida. Se compró un robot.
Pergolini adquirió en el exterior una máquina automática y programable diseñada para interactuar con su entorno físico y realizar diversas tareas de manera autónoma o semiautónoma. Y está a la espera de que llegue al país y se lo entreguen para, incluso, llevarlo a su programa. ¿Será su nueva compañía?
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