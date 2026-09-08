Volvieron a internar a Chiche Gelblung por problemas respiratorios

INTERNARON A CHICHE GELBLUNG



El periodista, de 82 años, fue ingresado nuevamente a un sanatorio tras presentar dificultades respiratorias y permanece bajo atención médica: informa @fedeflowersok



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Miralo completo en https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/VNTHlYIre3 pic.twitter.com/AySomBT4NU — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 8, 2026

El ingreso clínico es el segundo en poco tiempo, ya que a fines de julio pasado había sido hospitalizado en el mismo lugar por una trombosis en el tobillo, a una semana de haber experimentado un problema respiratorio y un cuadro febril.

Durante esa instancia permaneció un mes en la Unidad de Terapia Intensiva por complicaciones cardiovasculares y requirió la colocación de dos stents. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga ‘estás jorobado’”, había comentado el propio conductor.

A su vez, recordó el momento en el que se preparó mentalmente para perder un pie, si eso significaba que podía estar mejor: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía".