La Joaqui se sinceró "No quiero conocer a nadie"

La referentes del RKT y género urbano pidió frenar con las agresiones hacia Luck Ra -su ex pareja- y defendió su decisión de terminar la realación.
A pocos días de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui habló con total honestidad sobre cómo atraviesa esta nueva etapa. La cantante, de 31 años, reconoció que no está lista para conocer a nadie y que prefiere respetar el amor que aún siente por su ex pareja.
En declaraciones al programa "Infama" de América TV, Joaquinha Lerena de la Riva -su verdadero nombre- se refirió al proceso que está viviendo luego de dos años de relación: con el cantante cordobés “El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra”.
La representante de RKT explicó que está acompañada por un terapeuta y que busca expresarse con madurez “Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”.
La Joaqui pidió que dejen de atacar a su ex “No tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero” y agregó “Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”.
Sobre la posibilidad de un nuevo romance, la cantante marplatense fue categórica “No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”.
Además, rechazó la posibilidd de vínculos casuales “No me gusta el sexo casual, no me excita. A mí me gusta desayunar juntos, ver series”, explicó. Incluso bromeó con que, si alguien le ofreciera presentarle a alguien, respondería un rotundo “no”.
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