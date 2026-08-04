La Joaqui se sinceró "No quiero conocer a nadie"

Sobre la posibilidad de un nuevo romance, la cantante marplatense fue categórica “No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”.

Además, rechazó la posibilidd de vínculos casuales “No me gusta el sexo casual, no me excita. A mí me gusta desayunar juntos, ver series”, explicó. Incluso bromeó con que, si alguien le ofreciera presentarle a alguien, respondería un rotundo “no”.