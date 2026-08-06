Inquietantes posteos de Luck Ra tras la separación de La Joaqui: "Me estoy apagando"

El cantante cordobés se volcó a las redes sociales para expresar, lo que muchos consideran, el dolor por su duelo, tras terminar la relación con artista, después de dos años de amor.
La catarsis virtual de Luck Ra, en redes sociales, comenzó el pasado veinticinco de julio. Fue pocos días antes de que se conozca públicamente que su relación con La Joaqui, se había terminado. Y el contenido de las publicaciones del cantante en Tik Tok, reflejan, para muchos, el presente que le toca vivir, en medio de la ruptura amorosa con la artista.
"La mejor venganza es ninguna. Nunca te vuelvas como ellos". compartió Luck Ra, en una primera frase, compartida. "Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar", publicó, también, el intérprete oriundo de la provincia serrana de Córdoba.
"No importa si volteas a ver a otro hombre. Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito", expresó, el cantante, en lo que varios usuarios interpretaron como un mensaje dirigido a su ex, considerando, también, que aún no borró las fotos que tiene con ella.
"Lo que suena en mi cabeza cuando veo que todo me quedó grande. Mis estudios, ser feliz, el amor, absolutamente todo", dijo, por escrito, Luck Ra, palabras que fueron consideradas como una manifestación de "posible arrepentimiento" por su decisión personal de ponerle un punto final a la relación con quien era su novia.
"Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón", compartió Luck Ra, sobre lo que hoy sería la contradicción de sentimientos que lo atraviesan, tras la ruptura con La Joaqui, con quien estuvieron juntos durante dos años. Incluso, el año pasado y comienzos del actual se los vio compartiendo las ollas y sartenes de Masterchef Celebrity, donde el acompañó a quien era su enamorada, durante algunas emisiones del programa y hasta, incluso, llegó a reemplazarla, en alguna oportunidad.
"Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre", reflexionó, también en redes, el artista, en medio del duelo personal por el final de su historia de amor con la artista de género urbano. ¿Acá hay una "luz de esperanza" a una posible reconciliación? Todo, todo, puede ser...
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