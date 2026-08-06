Inquietantes posteos de Luck Ra tras la separación de La Joaqui: "Me estoy apagando"

Uno de los inquietantes posteos que Lucka Ra hizo en redes sociales.

¿LUCK RA QUIERE VOLVER CON LA JOAQUI?

"Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón", compartió Luck Ra, sobre lo que hoy sería la contradicción de sentimientos que lo atraviesan, tras la ruptura con La Joaqui, con quien estuvieron juntos durante dos años. Incluso, el año pasado y comienzos del actual se los vio compartiendo las ollas y sartenes de Masterchef Celebrity, donde el acompañó a quien era su enamorada, durante algunas emisiones del programa y hasta, incluso, llegó a reemplazarla, en alguna oportunidad.

"Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre", reflexionó, también en redes, el artista, en medio del duelo personal por el final de su historia de amor con la artista de género urbano. ¿Acá hay una "luz de esperanza" a una posible reconciliación? Todo, todo, puede ser...