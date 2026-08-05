La Joaqui reveló cómo Luck Ra la dejó durante un viaje "romántico"

Tras su separación de Luck Ra, la representante de RKT confesó -en el tercer recital de Rosalía en Buenos Aires- cómo fue dejada durante un viaje a España.
En el tercer show de la cantante Rosalía en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, La Joaqui fue la invitada especial del confesionario de la artista española y, por primera vez en público, contó con crudeza cómo fue el final de su relación sentimental con Luck Ra.
Sin nombrarlo directamente -pero con un relato que no dejó dudas- la cantante de RKT relató que el cantante cordobés la había invitado a un viaje especial de siete días, en una fecha particular, y que ella había soñado con una propuesta de casamiento. “Siempre soñé con casarme. Quizás viene de mi idealización por las historias de Disney. Conocí a un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba por chocar y aceleré, como toda motomami”, haciendo un guiño al gran éxito de Rosalía.
La Joaqui detalló que preparó -con ilusión- siete outfits, uno para cada día del viaje, pensando en lucir hermosa si llegaba la propuesta “Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso: era de separación” confesó, provocando la conmoción de la cantante española y del público presente.
La referente del género RKT también expresó “Este príncipe azul sigue siendo encantador. Su encanto no se fue, él fue quien se desencantó conmigo. El amor a veces se gasta con los años”.
La pareja había anunciado su separación a fines de julio mediante un comunicado conjunto, en el que hablaban de “deseos de un futuro y etapas distintas”. Las versiones periodísticas indicaron que La Joaqui viajó a Madrid para encontrarse con Luck Ra y que fue allí donde él le comunicó su decisión.
Días después, el cantante cordobés explicó que fue él quien tomó la decisión porque “ya no estaba el amor que había antes” y no quería prolongar una relación que sentía que no tenía futuro.
El relato de La Joaqui durante "el confesionario" en el show de Rosalía volvió a poner en evidencia el impacto emocional de una ruptura que ella vivió con fuerte desilusión ya que fue una relación que idealizó hasta el final.
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