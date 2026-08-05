La Joaqui reveló cómo Luck Ra la dejó durante un viaje "romántico"

La pareja había anunciado su separación a fines de julio mediante un comunicado conjunto, en el que hablaban de “deseos de un futuro y etapas distintas”. Las versiones periodísticas indicaron que La Joaqui viajó a Madrid para encontrarse con Luck Ra y que fue allí donde él le comunicó su decisión.

Días después, el cantante cordobés explicó que fue él quien tomó la decisión porque “ya no estaba el amor que había antes” y no quería prolongar una relación que sentía que no tenía futuro.

El relato de La Joaqui durante "el confesionario" en el show de Rosalía volvió a poner en evidencia el impacto emocional de una ruptura que ella vivió con fuerte desilusión ya que fue una relación que idealizó hasta el final.