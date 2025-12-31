El documento con la denuncia de Romina Gaetani: podrían pedir la detención de Cavanagh

Romina había ido a visitarlo al barrio privado transitando una etapa de posible reconciliación .la pareja se había separado hacía un tiempito- y cuentan que "en el interior de la casa se produce una pelea", al parecer "por celos", según relató Gaetani em la comisaría. "Empiezan los gritos, según me confirma la Justicia, y empiezan los golpes y el zamarreo del novio de Romina hacia ella".

"Romina logra escapar de la casa, llega hasta la guardia del country, llaman al 911, llega la policía y las ambulancias para tratarla a Romina y gente de la fiscalía para asistirla. Ella estaba en shock, en un ataque de nervios. No quería ir al hospital ni la comisaría", detalla el escrito que está asentado en la justicia.

"En el hospital constatan las lesiones de Romina, y me confirman que son lesiones provocadas por el novio. Es una causa de violencia de género. Según detalla la denuncia de Gaetani, la actriz tenía "escoriaciones en dorsal izquierdo, escoriaciones en antebrazo derecho, escoriaciones en cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha".

EL DOCUMENTO QUE COMPLICA A CAVANAGH

"Las escoriaciones son como raspones, dicho de forma coloquial. Son lesiones en la piel que se levanta y después de días se pueden sanar, pero son lesiones superficiales", contó Florencia Adorante, perito. Puede ser "por zamarreo o arrastrar a una persona contra una pared, por ejemplo... como cuando te caés y te raspás", agregó la especialista, invitada a DDM, el programa de las tardes de América, donde develaron el documento policial.

Romina Gaetani, nota Romina y Luis Cavanagh fueron pareja durante casi 2 años.

"Estoy hablando con el doctor Trimarco, que es el abogado de ella, se presentaron como particular damnificado. Van a solicitar todo tipo de medidas y están viendo de pedir la inmediata detención de la persona", contó Alejandro Cipolla, integrante del programa de Mariana Fabbiani. El abogado - y amigo de años de Morena Rial-- contó que se hizo la presentación y "que la Suprema Corte de la Provincia tiene como directiva que ante cualquier hecho de violencia de género y se solicita la detención, que se conceda".