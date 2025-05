La mamá de L-Gante, dura con Wanda Nara: "Nunca fue mi nuera"

Además, comentó cómo afectó emocionalmente al artista esa ruptura: “Yo creo que, en algún aspecto, no te digo que depresivo, pero en algún lugar te toca”.

“No sé si puedo llamarla nuera, amiga... Pero sí te puedo hablar como persona. Me cae bien, siempre tuvimos relación y vamos a seguir así”, aseguró Claudia. Y sostuvo: “Son problemas de pareja, de mujer, y yo no voy a salir a decir: ‘Porque Wanda…’. Así son las relaciones, hoy están y mañana no. No tengo nada en contra. Como persona, ella estuvo diez puntos. Estamos de igual a igual”.

“Lo que sueño, como mamá, es ver a mi hijo feliz, contento, que esté bien. No sé con quién será, si alguien conocido o no, pero con alguien que realmente quiera y ame a Elián Valenzuela, no a L-Gante”, expresó. Y siguió opinando sobre las chicas que pretenden a su hijo: “De las mujeres que se cuelgan de él hay muchas y, en todos los boliches, muchísimas”.

Embed “Elián no se despidió, no fue su último show”. Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, negó que su hijo se haya despedido de los escenarios y aclaró cual fue el diagnostico que lo obligó a “bajar los decibeles”.



Cruce de flores y mensajes: ¿Galatasaray homenajeó a Wanda Nara?

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre —que se conmemoró este domingo en varios países— Wanda Nara sorprendió a sus seguidores, luego de que la China Suárez mostrara que había recibido una especial atención por parte del Galatasaray, el club donde juega Mauro Icardi.

Wanda compartió en redes sociales una emotiva carta que le envió el club turco, junto con un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas. De todos modos, el club otomano desmintió el envío a la conductora, quien había publicado: “Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club. Eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti”, dice el texto.

“Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído”. Y concluye con una declaración de afecto: “Felicidades hoy y siempre. Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre, Galatasaray”. Conmovida, Wanda respondió: “Me muero de amor, rosas blancas, mis favoritas”, dice el polémico texto de la carta, que fue desmentida por el club.

Pocas horas antes, la China Suárez también había mostrado un gesto similar recibido desde el club. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una imagen en la que aparece con un gran ramo de rosas rojas. “Gracias”, escribió, arrobando al Galatasaray y acompañando la publicación con emojis de leones y corazones rojos y amarillos.

El presente venía acompañado de una carta en la que se lee: “Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros”.

Y continúa: “Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo y para desearle un Feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forme parte de nuestra familia”. El mensaje finaliza: “Estamos ilusionados por celebrar las victorias a su lado. Galatasaray”.