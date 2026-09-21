Darín y Peretti otra vez juntos, con premiere en San Sebastián

Se conoció el tráiler oficial de "Lo dejamos acá", la nueva película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti, que no compartían pantalla desde el 2007.
Netflix presentó el tráiler oficial de "Lo dejamos acá", la nueva película Hecha en Argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, cuyolestreno mundial fue en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que el 16 de octubre llega a la plataforma en todo el mundo, sin paso por salas comerciales.
En el film, Darín es un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales y empieza a cruzar límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega un escritor con bloqueo creativo, interpretado por Peretti, y desestabiliza el consultorio. El título "Lo dejamos acá" sale de la frase con la que el terapeuta cierra las sesiones.
El filme esta dirigido por Hernán Goldfrid (Tesis sobre un homicidio, El jardín de bronce, Atrapados) y el guion pertenece a Emanuel Diez (El encargado, Nada, Coppola, el representante).Esta es la primera película original exclusiva de Kenya Films -la productora de Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak- para Netflix. Darín y Peretti no compartían pantalla desde "La señal" (2007)
El elenco lo completan Antonia Bengoechea (sobrina de Ricardo e hija de la fallecida Alejandra Darín), Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.
El Festival de San Sebastián eligió a Ricardo Darín como imagen oficial de esta edición. Es la novena figura contemporánea en el cartel, después de Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes. El póster, del estudio donostiarra Wallijai, parte de un retrato de 2024 del fotógrafo Sebastián Arpesella y representa el oficio de la interpretación.
El actor está ligado al Zinemaldia desde hace dos décadas. En 2015 ganó la Concha de Plata (ex aequo con Javier Cámara) por Truman. En 2017 recibió el Premio Donostia a la trayectoria. Esta vez presenta Lo dejamos acá en la sección Otras Actividades. Llegó a la ciudad vasca este lunes 21 para la premiere ante público y prensa.
El festival, del 18 al 26 de septiembre, tiene una fuerte presencia latinoamericana: unas treinta películas de la región, con Lali Espósito y Marcelo Subiotto en "Glaxo", Dolores Fonzi y Mercedes Morán en "Mis muertos tristes", y Nahuel Pérez Biscayart en "Horizontes Latinos".
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