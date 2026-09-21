Darín y Peretti otra vez juntos, con premiere en San Sebastián

El Festival de San Sebastián eligió a Ricardo Darín como imagen oficial de esta edición. Es la novena figura contemporánea en el cartel, después de Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes. El póster, del estudio donostiarra Wallijai, parte de un retrato de 2024 del fotógrafo Sebastián Arpesella y representa el oficio de la interpretación.

El actor está ligado al Zinemaldia desde hace dos décadas. En 2015 ganó la Concha de Plata (ex aequo con Javier Cámara) por Truman. En 2017 recibió el Premio Donostia a la trayectoria. Esta vez presenta Lo dejamos acá en la sección Otras Actividades. Llegó a la ciudad vasca este lunes 21 para la premiere ante público y prensa.

El festival, del 18 al 26 de septiembre, tiene una fuerte presencia latinoamericana: unas treinta películas de la región, con Lali Espósito y Marcelo Subiotto en "Glaxo", Dolores Fonzi y Mercedes Morán en "Mis muertos tristes", y Nahuel Pérez Biscayart en "Horizontes Latinos".