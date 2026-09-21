"Mis muertos tristes" encabeza los estrenos en las plataformas de esta semana

La serie de Netflix, protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, llega el jueves, junto a ficciones, películas y documentales en otras plataformas.
La semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre llega con nuevos títulos a las principales plataformas de streaming y entre las novedades se encuentra Mis muertos tristes, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, que estará disponible desde el jueves.
La ficción está basada en cuatro cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez y sigue a Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos. Mientras intenta atravesar la muerte de su madre y resolver asuntos pendientes de su propia vida, la llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena modifican el equilibrio entre vivos y muertos.
La serie fue dirigida por Pablo Larraín y cuenta con Morán en el papel central. Sus protagonistas se encuentran además en el Festival de San Sebastián, donde la producción forma parte de la programación.
Entre las otras novedades aparece el regreso de Saturday Night Live, que comenzará su temporada 52 el sábado por Universal+. El histórico programa creado por Lorne Michaels se emite desde 1975 y combina sketches, humor y sátira política y cultural. La nueva temporada volverá a transmitirse en directo desde el Studio 8H de Nueva York.
El viernes llegará a Netflix El problema final, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, cuya historia transcurre en 1959, cuando un grupo de personas queda aislado en un hotel ubicado en un islote cercano a Mallorca. Tras la muerte de una de las huéspedes, lo que inicialmente parece un suicidio comienza a ser investigado como un asesinato.
El protagonista es Basil, un actor retirado interpretado por José Coronado, quien deberá reconstruir lo sucedido mientras el hotel permanece aislado por un temporal
Prime Video, en tanto, incorporará el miércoles La hipótesis del amor, adaptación de la novela de Ali Hazelwood. La historia sigue a Olive, una estudiante de doctorado que, después de besar impulsivamente a su profesor Adam Carlsen para aparentar que está en una relación, termina involucrada en un acuerdo que complica sus planes. La película está protagonizada por Lili Reinhart.
MUBI sumará el viernes Pulp: ¿qué harías por una canción más?, documental dirigido por Garth Jennings. El filme recorre la trayectoria de la banda británica Pulp, desde sus comienzos en Sheffield hasta su regreso a los escenarios, a través de material de archivo y testimonios de su líder, Jarvis Cocker.
Por último, Netflix estrenará el viernes Unabomber, una película inspirada en hechos reales, en la que la producción sigue la investigación del FBI para identificar y detener a Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber. El elenco está encabezado por Russell Crowe, junto con Jacob Tremblay, Annabelle Wallis y Shailene Woodley.
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