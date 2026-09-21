"Mis muertos tristes" encabeza los estrenos en las plataformas de esta semana

El viernes llegará a Netflix El problema final, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, cuya historia transcurre en 1959, cuando un grupo de personas queda aislado en un hotel ubicado en un islote cercano a Mallorca. Tras la muerte de una de las huéspedes, lo que inicialmente parece un suicidio comienza a ser investigado como un asesinato.

El protagonista es Basil, un actor retirado interpretado por José Coronado, quien deberá reconstruir lo sucedido mientras el hotel permanece aislado por un temporal

Prime Video, en tanto, incorporará el miércoles La hipótesis del amor, adaptación de la novela de Ali Hazelwood. La historia sigue a Olive, una estudiante de doctorado que, después de besar impulsivamente a su profesor Adam Carlsen para aparentar que está en una relación, termina involucrada en un acuerdo que complica sus planes. La película está protagonizada por Lili Reinhart.

MUBI sumará el viernes Pulp: ¿qué harías por una canción más?, documental dirigido por Garth Jennings. El filme recorre la trayectoria de la banda británica Pulp, desde sus comienzos en Sheffield hasta su regreso a los escenarios, a través de material de archivo y testimonios de su líder, Jarvis Cocker.

Por último, Netflix estrenará el viernes Unabomber, una película inspirada en hechos reales, en la que la producción sigue la investigación del FBI para identificar y detener a Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber. El elenco está encabezado por Russell Crowe, junto con Jacob Tremblay, Annabelle Wallis y Shailene Woodley.