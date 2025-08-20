Porqué Mauro Icardi tiene prohibida la vuelta a Argentina: "Si pisa, no puede salir del país"

Según la resolución del juez, Adrián Hagopian, ordena la inclusión de Icardi en el registro de deudores alimentarios. A saber, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Nara.

A partir de lo que consta en el expediente 88891/2024, esta resolución del magistrado entendido en la causa responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, actualmente en ejercicio en el club turco Galatasaray. La medida busca garantizar los derechos de las menores de edad y responder a un inquieto pedido en la justicia que Wanda mantiene hace meses.

“Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”, remarca el juez, en sus escritos.

¿POR QUÉ ICARDI PODRÍA QUEDAR "ATRAPADO" EN ARGENTINA?

Hagopian, quien lleva adelante toda la causa y es el encargado de tomas las decisiones pertinentes que involucran el presente y el futuro de las 2 nenas consideró que la solicitud de prohibición de salida del país para Icardi resulta abstracta. Esto se debe a que el deportista ya reside en el exterior, hace algunas semanas, cuando volvió a Estambul para retomar su carrera como jugador de fútbol.

Mauro Icardi con hijas, nota Icardi con sus 2 hijas: Isabella y Francesca.

Pero, sin embargo, una cláusula de la resolución resultará clave en los planes de Icardi. Porque si regresa sin resolver la situación de deudor alimentario, no podría volver a salir de la Argentina. El expediente continuará con la ejecución de las medidas ordenadas y la notificación a las partes involucradas.