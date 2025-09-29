Sofía Zámolo reveló las señales que recibe de su madre fallecida: "Me manda mensajes..."

“Todavía me cuesta hablar de mi mamá. Me cuesta mucho el tema... Me acuerdo cuando venía a tu programa y te traía una cajita de té o marco que mamá hacía y yo decía 'ay mamá, no la molestes'. Y me acuerdo que me dijiste 'tengo la cajita de té que me hizo tu mamá", recordó Sofía, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, en la pantalla de El 13.

"Fue una gran mujer y un ejemplo total. Yo siempre fui muy pegada a mi mamá, que fue una gran madre... La extraño todo el tiempo y me hace mucha falta, pero tengo comunicación constantemente con ella porque me manda muchas señales, todo el tiempo", compartió Zámolo, a pura emoción, sin poder evitar las lágrimas.

"Cada vez que estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de flores aparece una mariposa naranja. Siempre. Revolotea, juega arriba nuestro, se va, vuelve. Yo sé que es ella, que está acá presente. También me habla en sueños, me manda mensajes", contó la modelo, que marcó toda una época arriba de las pasarelas.

CON UNA MANO EN EL CORAZÓN

"Al último tiempo, que estaba muy mal, siempre nos decía ‘el día que no esté no lloren, escuchen Tina Turner’. Y me pasa que si me subo a un remís o pongo música en casa, siempre la radio pasa Tina Turner. Mi marido me mira y no lo puede creer", reflexionó Sofía, sobre las llamativas señales que recibe de la mujer más importante de su vida, María Cristina Guerrero, fallecida en febrero del 2021.

Sofía Zámolo, nota Sofía con su mamá, María Cristina Guerrero.

"Ella el último tiempo sufrió mucho, así que creo que hoy está en paz. Se lo merece. Fue una mujer muy sufrida: yo perdí un hermano a los 8 años por un accidente de moto, ella perdió a su mamá a los 9 en un accidente de tren… fue muy sufrida, pero amó mucho la vida. Hoy creo que está en paz y se lo merece", expresó Zámalo, ante la conductora y el resto de los comensales.