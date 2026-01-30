MasterChef Celebrity: pase de facturas en italiano entre Wanda y Maxi

El desafío de Donato de Santis

Desafiada por el chef Donato de Santis, la conductora cambió de hablar en español por el italiano -que habla muy fluidamente- para alentar a los participantes con la elaboración de sus risottos. En ese momento, y también en "tano", cruzó a su ex esposo por el gesto que el exfutbolista hizo al escucharla.

Embed

ADEMÁS :Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha

"¿Qué pasa Maxi con esta cara de c...?" le dijo sin tapujos la conductora, que inmediatamente recibió una dura respuesta de su ex “No, hablás muy bien italiano”.

“Pero sí, obviamente. Viví quince años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida" se defendió Wanda Nara, entonces cuando Maxi López redobló la apuesta con un comentario que generó las carcajadas de los jurados “Traé algunas cosas que quedaron de la primera administración” haciendo clara alusión a la división de bienes de su mediático -y polémico- divorcio.

duelo MyW

Pero muy lejos de quedarse callada, la conductora de MasterChef Celebrity terminó la situación fiel a su estilo “¡No quedó nada! Solo algunas cosas por pagar que después te mando el resumen de cuenta” y cerró el duelo verbal con un contundente -siempre en italiano- “¡No rompas las bolas, Maxi!” .