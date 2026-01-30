MasterChef Celebrity: pase de facturas en italiano entre Wanda y Maxi

La conductora de MasterChef Celebrity y su ex protagonizaron un picante cruce en otro idioma: reclamos económicos y reproches del pasado.
Los duelos verbales entre Wanda Nara y Maxi López siguen siendo lo más jugoso de MasterChef Celebrity llevándose la atención de los espectadores del certamen culinario. En el programa del jueves 29, la ex pareja volvió a ser protagonista de una impensada pelea, pero esta vez en idioma italiano, con reclamos del pasado y pases de facturas.
Desafiada por el chef Donato de Santis, la conductora cambió de hablar en español por el italiano -que habla muy fluidamente- para alentar a los participantes con la elaboración de sus risottos. En ese momento, y también en "tano", cruzó a su ex esposo por el gesto que el exfutbolista hizo al escucharla.
"¿Qué pasa Maxi con esta cara de c...?" le dijo sin tapujos la conductora, que inmediatamente recibió una dura respuesta de su ex “No, hablás muy bien italiano”.
“Pero sí, obviamente. Viví quince años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida" se defendió Wanda Nara, entonces cuando Maxi López redobló la apuesta con un comentario que generó las carcajadas de los jurados “Traé algunas cosas que quedaron de la primera administración” haciendo clara alusión a la división de bienes de su mediático -y polémico- divorcio.
Pero muy lejos de quedarse callada, la conductora de MasterChef Celebrity terminó la situación fiel a su estilo “¡No quedó nada! Solo algunas cosas por pagar que después te mando el resumen de cuenta” y cerró el duelo verbal con un contundente -siempre en italiano- “¡No rompas las bolas, Maxi!” .
