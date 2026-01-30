Mario Pergolini sorprendió con un video dedicado a Susana Giménez

El vínculo entre Pergolini y la diva siempre estuvo marcado por una fuerte tensión mediática que tuvo su origen en los años 90, cuando desde el ciclo CQC (Caiga Quien Caiga) el conductor realizó comentarios sarcásticos que Susana nunca logró dejar atrás y obtener el perdón de la vedette. Aunque con el paso del tiempo hubo pedidos de disculpas, el distanciamiento quedó instalado como una de las enemistades más recordadas de la televisión argentina.

En esta oportunidad, Mario optó por un tono distinto. Mediante un video publicado en sus historias de Instagram, que incluyó imágenes creadas con inteligencia artificial donde ambos se muestran compartiendo situaciones ficticias y de complicidad, apeló al humor, la nostalgia y la autocrítica. “Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó al inicio.

susana y mario

Más adelante, planteó una especie de universo paralelo en el que la relación hubiera sido distinta: “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos. No sé por qué salió con tacos”, comentó con su humor característico.

mario y susana

El cierre fue el momento más sincero del mensaje: “Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para que nos veamos”.