Este domingo a las 13.30 hs, el programa conducido por Diego y Carina, festeja a las madres con música en vivo y una mesa llena de emociones.

La juntada más famosa del país se prepara para una edición muy especial porque este domingo, La Peña de Morfi abre sus puertas -con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini- para celebrar el Día de la Madre a lo grande, en una jornada cargada de emociones, sorpresas y grandes momentos para disfrutar en familia.

Para este festejo único, el estudio recibirá a tres platos fuertes de la música: Emanero que atraviesa el mejor año de su carrera, con su nuevo álbum “Todo por un beso” y su gira por todo el país, Uruguay y España; Rodrigo Tapari, el ex líder de Ráfaga, hoy una de las voces más populares de la música tropical, viene de estrenar junto a Los Herrera "Intentemos" y “Y para qué sufrir”, grabados en vivo en Plaza de la Música de Córdoba ante una multitud.

El cierre será a todo rock con un gran recital en vivo de la Bersuit Vergarabat. La banda está celebrando los 25 años de "Hijos del Culo", el disco lanzado en 2000 -con producción de Gustavo Santaolalla- fue Doble Platino, tiene himnos como “Toco y me voy”, “La Bolsa” y “Desconexión Sideral” y que tendrá su gran festejo el martes 3 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

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Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte con Claudio "Turco" Husaín en "Lo del Turco", para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento entre charlas, encuentros, risas y alegría, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

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