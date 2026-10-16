Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte con Claudio "Turco" Husaín en "Lo del Turco", para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento entre charlas, encuentros, risas y alegría, en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.