Amalia Díaz Giñazú, panelista de Moria Casán, habló del calvario que vivió con su acosador

La panelista de La mañana con Moria reveló las difíciles circunstancias que vivió con un acosador, quien en las últimas horas terminó detenido, en la Costa Atlántica.
Amalia Díaz Ginazú, integrante del programa de Moria Casán, pasó meses de susto y tortura psicológica por un acosador que llegó a amenazarla con matarla. Y tras la detención del hombre, la periodista contó todos los detalles del calvario que le tocó vivir, en primera persona. "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza’ y ‘te voy a violar’´".
"La periodista recordó que la situación se inició cuando ella trabajaba en El Garage TV, durante 2020. “Siempre tengo mucho feedback con los seguidores, cuando te mandan el mensaje directo y siempre he contestado. En algún momento se produjo un quiebre y se puso más intenso", contó Amalia, sobre cómo empezó a cambiar el tenor del intercambio con su acosador.
“Subí una foto con algún amigo y él consideraba que era mi pareja y le mandaba mensajes amenazándolo de muerte”, compartió, Díaz Giñazú, sobre uno de los episodios que vivió con este hombre que se autoconsideraba "dueño" de su vida.
“Lo más grave fue ‘voy al canal y si te ponés histérica te voy a golpear’ o ‘te voy a pegar dos tiros en la cabeza’ y ‘te voy a violar’”, compartió la periodista, fue algunas de las frases y amenazas más terribles que escuchó por parte del acosador, que fue encontrado por la policía, en Valeria del Mar, en el partido de Pinamar. "Sabía dónde encontrarme. Es muy fácil, me decía ‘te voy a esperar a la salida’".
El momento más álgido de miedo que sintió Amalia, aparte de temer por su propia vida, fue cuando el acosador la amenazó con abusar sexualmente de la hija de una persona cercana a su círculo íntimo. La integrante de La mañana con Moria, en El 13, destacó que en sus redes sociales nunca comparte fotos ni postales que tengan que ver con su vida privada.
“Ahí me asusté. Dije: ‘acá hay una cuestión de inteligencia’”, recordó Díaz Giñazú, remarcando que esa fue la última alarma que la llevó a hacer un planteo en la justicia. Además, la comunicadora agregó que el agresor manejaba un inglés fluido y operaba con decenas de perfiles falsos con nombres de animales en ese idioma, como Panther Ghost, que reaparecían cada vez que ella los bloqueaba.
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