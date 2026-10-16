Amalia Díaz Giñazú, panelista de Moria Casán, habló del calvario que vivió con su acosador

EL MODUS OPERANDI DEL ACOSADOR DE AMALIA

El momento más álgido de miedo que sintió Amalia, aparte de temer por su propia vida, fue cuando el acosador la amenazó con abusar sexualmente de la hija de una persona cercana a su círculo íntimo. La integrante de La mañana con Moria, en El 13, destacó que en sus redes sociales nunca comparte fotos ni postales que tengan que ver con su vida privada.

“Ahí me asusté. Dije: ‘acá hay una cuestión de inteligencia’”, recordó Díaz Giñazú, remarcando que esa fue la última alarma que la llevó a hacer un planteo en la justicia. Además, la comunicadora agregó que el agresor manejaba un inglés fluido y operaba con decenas de perfiles falsos con nombres de animales en ese idioma, como Panther Ghost, que reaparecían cada vez que ella los bloqueaba.