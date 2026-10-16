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La despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: "Fue un gran mentor"

 - Por Noelia Santone

El meteorólogo contó como era su colega adelante y detrás de cámara, tras su repentina muerte, en horas de la madrugada.

Matías Bertolotti le dedicó sentidas palabras al aire de TN a Fernando Conffesore, su compañero también especialista en meteorología, fallecido en las últimas horas, a sus 58 años. Al aire, contó cómo era trabajar juntos y, también, algunos detalles de la vida personal del conocedor de las variaciones del clima. "La noticia nos dejó en shock".

“Él daba el pronóstico y educaba. Yo intercambiaba mails cuando estaba en la facultad y respondía al toque. La comunidad meteorológica está consternada. No caemos. Es nuestro mentor. Hasta ayer nos estábamos riendo. Me bancó mucho estos últimos cuatro meses porque tuve un problema con mi madre”, compartió Matías, al aire de la señal de noticias.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, contó Bertolitti, sobre quien fue su compañero de aire durante años.

Fernando Conffesore murió de forma inesperada, a sus 58 años.

Fernando Conffesore murió de forma inesperada, a sus 58 años.

TRISTE DESPEDIDA

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. Nos vamos a reacomodar como podamos", expresó, además, Matías sobre el inesperado final de vida de su compañero, Fernando.

"Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", cerró, Bertolitti, en el aire del canal informativo, a modo de último adiós de colega a colega.

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