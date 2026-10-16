La despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: "Fue un gran mentor"

Fernando Conffesore murió de forma inesperada, a sus 58 años.

TRISTE DESPEDIDA

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. Nos vamos a reacomodar como podamos", expresó, además, Matías sobre el inesperado final de vida de su compañero, Fernando.

"Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", cerró, Bertolitti, en el aire del canal informativo, a modo de último adiós de colega a colega.