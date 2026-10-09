Con Carina Zampini y la presencia de Alejandro Wiebe -Marley- como conductor invitado -en remplazo de Diego Leuco- "La Peña" promete otro programa espectacular.
Este domingo 11 de octubre, a las 13:30 por Telefe, "La Peña de Morfi" abrirá nuevamente sus puertas para celebrar un nuevo encuentro imperdible. Con la conducción de Carina Zampini y Alejandro "Marley" Wiebe como invitado -en reemplazo de Diego Leuco-, recibirán a grandes figuras que transformarán la tarde en una verdadera fiesta de música, humor y charlas imperdibles.
El estudio se llenará con el ritmo del cuarteto con un musical explosivo de Luck Ra -actual participante de MasterChef Celebrity; el rock dirá presente con Los Tipitos y un recorrido por sus grandes éxitos; el folclore vendrá de la mano de Los Fronterizos, el conjunto salteño formado en 1953 y toda la energía de Roze -dúo argentino de cumbia y música urbana integrado por Rocco Canataro ("Rocco Gang") y Ezequiel Gutiérrez ("Treze YT")- que se presentará en vivo.
Por otra parte, se sumarán la actriz e imitadora Fátima Flórez y el Dr. Daniel López Rosetti para una charla imperdible.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, es el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento y lo amenizan con charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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