El estudio se llenará con el ritmo del cuarteto con un musical explosivo de Luck Ra -actual participante de MasterChef Celebrity; el rock dirá presente con Los Tipitos y un recorrido por sus grandes éxitos; el folclore vendrá de la mano de Los Fronterizos, el conjunto salteño formado en 1953 y toda la energía de Roze -dúo argentino de cumbia y música urbana integrado por Rocco Canataro ("Rocco Gang") y Ezequiel Gutiérrez ("Treze YT")- que se presentará en vivo.