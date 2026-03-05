Espectáculos |

¿Cómo quedó Gran Hermano en el rating tras la segunda gala de nominación en Telefe?

El reality conducido por Santiago del Moro tuvo una nueva gala este miércoles y quedó entre los programas más vistos del día, aunque por debajo de MasterChef Celebrity.

La segunda gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner al reality entre los programas más vistos de la televisión abierta el miércoles por la noche. El ciclo conducido por Santiago del Moro registró 11.4 puntos de rating en Telefe y se ubicó en el segundo puesto del ranking diario.

El primer lugar de la jornada quedó para MasterChef Celebrity, también en Telefe, que alcanzó 12.2 puntos y encabezó el listado de audiencia del día, y de esta manera, el programa gastronómico superó al reality de convivencia, en una noche importante dentro de la dinámica del juego.

El segmento posterior del formato, Gran Hermano Generación Dorada I

gran-hermano-santiago-del-moro
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano Generación Dorada.

, también se mantuvo en el podio con 10.3 puntos, consolidando la presencia del reality dentro de los contenidos más vistos de la jornada.

Los programas más vistos

El ranking general del 4 de marzo estuvo encabezado por MasterChef Celebrity con 12.2 puntos, seguido por Gran Hermano Generación Dorada con 11.4 y Gran Hermano Generación Dorada II con 10.3.

Más abajo aparecieron Telefe Noticias, con 8.2 puntos, y El Noticiero de la Gente, que alcanzó 7.4, completando el top cinco del día en la televisión abierta.

-MWUwGW60_360x240__1
MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, fue lo más visto de la fecha con 12.2 puntos de rating.

MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, fue lo más visto de la fecha con 12.2 puntos de rating.

Cómo quedó cada canal

En El Trece, el programa más visto fue Mediodía Noticias con 3.9 puntos, seguido por El Zorro y Telenoche, ambos con 3.8.

En América TV, el liderazgo interno fue para LAM con 3.3 puntos, mientras que Sálvese quien pueda obtuvo 3.1. En El Nueve, el primer lugar fue para Telenueve Central con 2.6.

En el promedio general de la jornada, Telefe volvió a liderar con 7.7 puntos, seguido por El Trece con 3.1, América TV con 2.2, El Nueve con 1.7 y TV Pública con 0.2.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados