Por qué a Mirtha Legrand no le dan el alta: "Seguirá en el sanatorio hasta que..."

EL ESTUDIO QUE "ALARMÓ" A LOS MÉDICOS

Luego de confirmar que Legrand sigue en una habitación común, fue la periodista Mercedes Ninci quien, en La mañana con Moria, el programa de El 13, contó qué arrojó el resultado de la tomografía que le realizaron a Mirtha, cuando llegó a la clínica. Y que definió la prudencia de los médicos, al observar la evolución de la diva máxima de la tevé, y dejarla volver a su casa.

“Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”, contó, la periodista.