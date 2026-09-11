Por qué a Mirtha Legrand no le dan el alta: "Seguirá en el sanatorio hasta que..."

La diva de la tevé seguirá en el Sanatorio Mater Dei, en principio, durante el fin de semana, por recomendación de los especialista que la atienden.
Mirtha Legrand seguirá internada en un centro porteño en el que permanece desde el pasado siete de septiembre. Se estima, será durante todo el fin de semana. La conductora se está recuperando favorablemente pero los especialistas en medicina quieren esperar hasta que concluya la ingesta de medicación, a fin de asegurarse el alta sea en las mejores condiciones.
“La señora Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, informa el parte médico oficial brindado por el Sanatorio Mater Dei, donde se encuentra Chiquita en recuperación, desde el pasado día lunes.
Pero más allá de la información oficial, fue el periodista Luis Bremer, en Desayuno Americano, por América, quien explicó por qué, aunque este finalizando la semana, Mirtha no podrá regresar a su hogar. "Mirtha sin alta médica, es la novedad de la mañana. La legendaria conductora amaneció de muy buen ánimo, se viene recuperando bien y los médicos están muy confiados".
"Desde el aspecto clínico está monitoriada, está cuidadísima, y está recuperándose. Pero, lo que están esperando los médicos, es que concluya lo que se llama el seriado de antibióticos, para que Legrand pueda volver a su casa, con absoluta tranquilidad. Y seguir con su vida cotidiana, tal vez, con algunas restricciones, hasta que pasen estos fríos", ampliaron, sobre los pasos a seguir.
Luego de confirmar que Legrand sigue en una habitación común, fue la periodista Mercedes Ninci quien, en La mañana con Moria, el programa de El 13, contó qué arrojó el resultado de la tomografía que le realizaron a Mirtha, cuando llegó a la clínica. Y que definió la prudencia de los médicos, al observar la evolución de la diva máxima de la tevé, y dejarla volver a su casa.
“Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”, contó, la periodista.
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