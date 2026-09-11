Natalia Pastorutti, la hermana de La Sole, enfrentó los rumores de separación: "Lo importante es..."

QUÉ DIJO NATALIA SOBRE SU SEPARACIÓN

En una nota para el programa de chimentos, Natalia se refirió a la realidad que atraviesa, en su vida íntima, en pleno proceso de disolución de su historia de amor con Andrés. “Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, expresó, la intérprete.

Natalia y Andrés Manini estuvieron treinta años juntos. Son padres de dos hijos.

La historia entre Natalia y Manini comenzó en Arequito, la localidad santafesina de la que ambos son oriundos. Se conocían desde chicos y formalizaron el noviazgo durante la adolescencia, cuando ella tenía apenas trece años, a fines de la década de 1990. Y el amor y la unión, duró hasta meses atrás.