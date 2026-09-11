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Natalia Pastorutti, la hermana de La Sole, enfrentó los rumores de separación: "Lo importante es..."

La hermana de La Sole habló del tenso momento que atraviesa con quien fue su marido durante treinta años.

Natalia Pastorutti, cantante y hermana de Soledad, está terminando su relación con Andrés Manini. La artista y quien fue su marido mantuvieron una relación desde la adolescencia hasta la actualidad y con quien tienen dos hijos, en común, todavía en edad escolar y en proceso de crecimiento.

Según contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en la pantalla de América, la disolución de la pareja no se estaría concretando de la mejor manera. Intereses cruzados estarían generando un mal clima entre Natalia y su ex pareja, a pesar de haber compartido casi toda una vida juntos.

“Un amor de toda la vida, que lamentablemente se terminó. Se habla de un divorcio conflictivo, porque no se están poniendo de acuerdo con el tema de la división de bienes y en el tema monetario”, contaron en el ciclo nocturno, sobre el presente de la disolución, en un momento álgido de tensión.

“Hablamos con vecinos que aseguran que en este último tiempo se escuchaban muchas discusiones, muchas peleas fuertes y gritos. Eso es lo que aseguran, porque ellos vivían en un lugar en Arequito donde también vive la Sole, que es un barrio cerrado donde viven todos, y nos llegó información justamente de ese barrio. Este último tiempo fue bastante complicado”, ampliaron, en detalle.

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QUÉ DIJO NATALIA SOBRE SU SEPARACIÓN

En una nota para el programa de chimentos, Natalia se refirió a la realidad que atraviesa, en su vida íntima, en pleno proceso de disolución de su historia de amor con Andrés.Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, expresó, la intérprete.

Natalia y Andrés Manini estuvieron treinta años juntos. Son padres de dos hijos.

Natalia y Andrés Manini estuvieron treinta años juntos. Son padres de dos hijos.

La historia entre Natalia y Manini comenzó en Arequito, la localidad santafesina de la que ambos son oriundos. Se conocían desde chicos y formalizaron el noviazgo durante la adolescencia, cuando ella tenía apenas trece años, a fines de la década de 1990. Y el amor y la unión, duró hasta meses atrás.

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