Los nuevos invitados para La Peña de Morfi

El programa se transformará en un encuentro único destinado a recaudar fondos para La Casa de la Música, en una jornada imperdible y llena de grandes emociones, porque el escenario recibirá a dos máximos referentes de nuestra cultura, León Gieco y Gustavo Santaolalla, quienes se suman a este gran despliegue junto a muchos artistas más que dirán presente para unirse a esta causa y colaborar con la institución.