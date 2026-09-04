Los nuevos invitados para La Peña de Morfi

Diego Leuco y Carina Zampini transformarán su programa en un encuentro muy especial, destinado a recaudar fondos para La Casa de la Música.
Este domingo 6 de septiembre, a las 13:30 en Telefe, Diego Lon la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, "La Peña de Morfi" se viste de gala para presentar una emisión muy especial.
El programa se transformará en un encuentro único destinado a recaudar fondos para La Casa de la Música, en una jornada imperdible y llena de grandes emociones, porque el escenario recibirá a dos máximos referentes de nuestra cultura, León Gieco y Gustavo Santaolalla, quienes se suman a este gran despliegue junto a muchos artistas más que dirán presente para unirse a esta causa y colaborar con la institución.
Como cada domingo, los cocineros Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor estará presente de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el todo deporte con Claudio "Turco"Husaín en "Lo del Turco", para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, el clásico de los mediodías del domingo en Telefe, es el lugar ideal para que las figuras de la música compartan todo su talento, en medio de charlas, encuentros y alegría, es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.
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