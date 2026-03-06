La picante burla de Graciela Alfano a Susana Giménez por sus fotos en bikini: "Yo también me odiaría"

“Su, este modelito de volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría", lanzó Graciela, súper picante, sobre una imagen en donde se la ve a la diva lista para hacer una osada producción de fotos en malla.

“La que puede, puede”, remató, en su comentario Alfano, contra su enemiga pública Giménez, al publicar otro posteo en sus redes sociales, en donde se la ve posando con una bikini de dos piezas y dejando al descubierto todo el esplendor de sus curvas.

Recordemos que el enfrentamiento público entre las figuras del mundo del espectáculo viene desde el año pasado, cuando Susana aseguró que Graciela "intentó matarla" y que siempre le "tuvo celos". Y que estos ácidos comentarios de Alafano a Giménez se dan en tiempos en donde ya, para muchos, no se habla de los cuerpos ajenos.

LA OPINIÓN DE MORIA CASÁN

“A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, porque son minas muy arriba... Más allá de la estelaridad de cada una, son mujeres del espectáculo real. Transitando un camino fortísimo. Y cada una tiene una manera de picantear”, planteó Moria Casán al compartir al aire de su programa, La mañana con Moria en El 13, su visión sobre la "chicacana" de Graciela a Susana.

Graciela Alfano, nota

“Juega mucho, lo cual molesta a algunas personas. Ella juega con su belleza. Te cachetea con la belleza. Pone en primer lugar el valor de su belleza y a través de esto te muestra: ‘Mirá cómo estoy, mirá qué divina’. Y después la lengua acompaña. Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia. Nos dijo que la quería matar, que la quería muerta, que Alfano le hace brujería”.

“Alfano se ríe de eso, le dice de todo porque dice: ‘A mí no me vas a poner el mote de mufa vos, querida, porque mirá lo que soy yo, a mi edad estupenda y cómo voy a ser mufa. Yo pienso que todo es divertido y cuando se trata de gente estelar, mucho más divertido”, cerró, la "one".