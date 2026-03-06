Intentaron estafar a Gerardo Romano

Según relató el actor, una mujer se hizo pasar por su hija y le exigió un pago de 55 mil dólares “Fue un momento horrible, porque la que estaba involucrada era mi hija de 20 años que vive en Montevideo y casi suspendo todo y viajo para allá”, y agregó un dato preocupante “Justo yo que soy un probador de actuaciones, que me doy cuenta cuando alguien sobreactúa, miente o exagera, estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria que se hacía pasar por mi hija” .

image

Según el testimonio de Gerardo Romano al diario La Capital de Mar del Plata, la estafadora sostenía un relato dramático en el cual luego de ser agredida por un ladrón, una tercera persona habría matado al delincuente, motivo por el cual -la supuesta hija del actor- aseguraba estar "detenida".

“Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar. Estaba por suicidarme, pensando ya en llamarlo a Rottemberg para que levantemos la función y yo viajar de inmediato a Montevideo” explicó el actor que interpreta a Sergio Antín -director del penal de San Onofre- en la saga de "El Marginal" y su spin off "En el Barro".

image

En la llamada que recibió, su -supuesta- hija le pasó la comunicación a -falso- un efectivo policial que le exigía una suma de 55 mil dólares para dejar en libertad a la joven “Y también me dijeron que no cortara la comunicación porque era la única llamada a la que tenía derecho al estar detenida” explicó el plan que tenían los estafadores para quedarse con el dinero.

Finalmente, Romano logró localizar a su hija en una playa y en perfecto estado, descartando de pleno la situación dramática que le planeaban en la comunicación telefónica “Cuando me volvió a llamar para contarme, me sentí muy feliz. Yo mientras había llamado a Diego Durán, un abogado muy prestigioso de allá. Creo que los que hicieron esto tenían muchos datos míos, así que vamos a ver cómo seguimos, si se puede investigar algo”.

El popular actor reflexionó sobre el método que utilizaron los estafadores para intentar extraerle dinero, y explicó que él “siempre se preguntaba cómo hacían para hacerse pasar por otro y cómo la víctima no se daba cuenta" pero aseguró "Yo, que soy un profesional de darme cuenta si algo es falso o no, no pude saberlo”.