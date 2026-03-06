El hermano de Brian Sarmiento reveló por que están peleados: "Sentí que me traicionó"

“Nosotros siempre fuimos muy unidos... Él sintió que yo no estaba trabajando como antes y, literalmente, me dejó en la calle”, contó Iván, sobre el motivo que lo distanció de su hermano, Brian, hace un año, tras trabajar juntos por un largo tiempo. Recordemos que Iván era una suerte de "manager" de su hermano. Incluso, también se ocupaba del contenido en sus redes sociales.

El quiebre en el vínculo entre los hermanos fue un cheque que había Iván intentó depositar para cubrir distintos gastos vinculados al trabajo que compartían. El pago fue rechazado y, desde entonces, percibió un cambio en la actitud de Brian Sarmiento hacia él: “Yo sentí como un cambio de él hacia mí. "Brian me decía que yo no estaba laburando de la misma manera. Cuando se terminó el Bailando y la temporada de Mar del Plata que hicimos fue un momento en el que la gente no quería invertir en publicidad y en canje”.

"Yo lo idolatraba, para mí era mi ídolo... Sentí que me traicionó, que literalmente me rompió el corazón”, definió el hermano del actual participante del reality de Telefe. "Yo lloraba todos los días porque estaba decepcionado”, expresó Iván, en diálogo con DDM, el programa de las tardes de América.

¿LOS HERMANOS SEAN UNIDOS?

“Me dijo e hizo muchas cosas que no se hacen porque me culpó y ensució mi nombre, como si fuera que yo le había robado, pero no fue así”, planteó Iván, sobre el malestar que lleva meses con su hermano, Brian, quien hoy quiere ganarse un lugar de destaque en la competencia de convivencia y aislamiento.

“Mi viejo está en el medio y el otro día me llamó para pedirme que no salga a hablar. Pero le dije: ‘mirá viejo, yo soy grande y si salgo a hablar no es porque mi hermano esté en GH, porque yo estuve ahí en Tinelli (Marcelo) trabajando y él quería que yo salga en las previas y cuando podía salía, pero estoy bien de este lado”.