El rating tiene nuevo dueño

“Hoy damos un paso adelante como Fifty5Blue, con ambición” expresó Patrick Béhar, Global CEO de la empresa. “En un mundo lleno de ruido y datos, creemos que la claridad es el verdadero factor diferencial. Nuestro papel es eliminar la complejidad innecesaria, ofrecer los datos adecuados con los métodos más rigurosos y ofrecer a nuestros clientes la claridad necesaria para tomar mejores decisiones. Esta nueva marca se apoya en el negocio que hemos construido durante el último año y en los principios que seguimos defendiendo: despejar la niebla, garantizar la independencia y abrazar la impaciencia”.

En Latinoamérica, la compañía que operaba bajo el nombre de Kantar IBOPE Media, continuará formando parte del grupo Fifty5Blue bajo la marca IBOPE, esta decisión empresarial demuestra la fuerza y prestigio que tiene ese nombre en la región, forjado a través de mediciones de audiencia confiable.

En un medio cada vez más marcado por la mayor fragmentación de la audiencia, y la abundancia de contenidos y datos, Fifty5Blue centrará su desafió en ayudar a anunciantes, agencias, medios y plataformas sociales a tomar mejores decisiones sobre sus estrategias e inversiones tanto en contenidos como en publicidad.

Al respecto, Patrick Béhar aseguró “nuestros clientes y socios pueden esperar la misma medición fiable, la misma independencia y el mismo compromiso para ayudarles a navegar por el cambio. Lo que sí es nuevo es nuestra impaciencia por innovar, ofrecer resultados y evolucionar más rápido para nuestros clientes, socios y equipos. Somos la ventana de nuestros clientes a lo que el mundo está viendo”.

El lanzamiento global de Fifty5Blue está acompañado de una identidad visual renovada, con los clásicos valores de la marca: claridad, enfoque y confianza. Aunque la empresa evoluciona, la compañía continúa prestando servicio a anunciantes, agencias, cadenas de televisión y plataformas de todo el mundo, actuando como socio a largo plazo en contextos de transformación y cambio.