Luciano Castro recibió el alta de su internación: ¿Pero por qué sigue su tratamiento?

“Me comuniqué con la gente que lo atiende en la clínica y lo que me dicen es que Luciano Castro tiene el alta transitoria, hace terapia ambulatoria”, contó Paula Varela, integrante de Intrusos en el espectáculo, el ciclo en las tardes de América, sobre el presente del actor quien, a comienzos de febrero, decidió acercarse a un centro de salud mental por propia voluntad.

"Depende cómo vaya el tratamiento, se puede pensar en el alta definitiva, continuar con la modalidad ambulatoria o volver a la clínica”, explicó la periodista, en el programa de Adrián Pallares y de Rodrigo Lussich, sobre los pasos a seguir en el tratamiento de Castro, de cara a las próximas semanas.

“Él va, viene, está custodiado todo el tiempo y llama para contar cómo se siente. Tiene que grabar y sabía que esto era por un tiempo porque tiene que cumplir con las grabaciones. Esto no significa dejar el tratamiento del todo, sino seguir con esta terapia ambulatoria y tener un acompañante en el teléfono”, destacó, Varela, sobre el futuro de Luciano.

¿LA EX DE CASTRO CON DANTE SPINETTA?

En las últimas horas, se instaló la versión de que Griselda Siciliani, pareja de Luciano hasta las primeras semanas de este 2026, habría rearmado su vida amorosa, tras separarse del exgalán. Y que en ese "volver a empezar en lo amoroso" retomó un viejo vínculo con Dante Spinetta.

Sin embargo, fue el propio artista musical quien aclaró los rumores, a través de la red social X, donde hizo un claro posteo aclarando si hay o no relación con Siciliani. “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”. Corta la bocha.