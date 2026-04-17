La picante razón por la que se habrían separado Adabel Guerrero y su marido: "Tuvo un traspié..."

La pareja de casi veinte años se habría terminado por una infidelidad de la bailarina con un vecino, de un barrio privado. "Ella se está por mudar".
Tras diecisiete años juntos, se habría terminado la relación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela. La bailarina y el empresario automovilístico estarían atravesando una fuerte crisis a partir de un tercero en discordia. Incluso, ella ya estaría planeando mudarse. "Martín se enteró y está muy triste, habría sido alguien del country".
"Adabel tuvo un traspié con un hombre, Martín se enteró y está muy triste, habría sido alguien del country. A partir de eso, crisis y se están separando", contaron en LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América.
"Ella está buscando mudarse a Capital para estar más cerca. Adabel nunca contestó el teléfono hasta que le habló una tercera productora y la respuesta de ella fue: 'No sé, ni idea'", compartieron al aire del programa, sobre la reacción de la integrante de Sex, la obra de teatro de contenido erótico, al ser consultada por las versiones de crisis con Lamela.
"Hace un tiempo se habían separado, hasta vivieron separados y lo volvieron a intentar. Nació Lola, a ella le costó el post parto y se volvieron a unir", recordaron, al aire. Y luego, fue el propio conductor quien compartió los detalles de su ida y vuelta telefónica con Guerrero. Cuando el periodista le preguntó si se estaba separando de Martín, la bailarina contestó sorprendió con un "por ahora no".
Adabel y Martín lucharon durante cinco años para que llegue la gestación de Lola, su única hija en común. "Normalmente una ve a las mujeres que tienen hijos, pero cuando le toca a una formar un hijo dentro suyo es muy distinto. Es un milagro porque hace cinco años que venimos con la búsqueda junto a Martín".
"Entonces, sentís todavía más las cosas de una forma especial. Inclusive, íbamos a realizar una inseminación artificial programada para noviembre, pero llegó el embarazo de manera natural, que es mucho más lindo. En un principio, le dije a Martín de acercarnos a un centro de fertilidad".
"Mucho él no quería, porque tiene amigos que pasaron por esos lugares, y tal vez hasta se separaron por ciertos conflictos. En cambio, a nosotros nos dio luz llegar al centro de fertilidad del doctor Sergio Pascualini, donde pasábamos los estudios y no teníamos problemas. La verdad que no sabíamos qué pasaba", contó Guerrero, en su momento.
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