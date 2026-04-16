Telefe: Meryl Streep y Anne Hathaway, cara a cara con Marley

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También habrá una visita a la Casa Azul, antigua vivienda de Frida Kahlo, donde se repasa parte de su vida y obra, en un segmento centrado en la cultura e historia del país.

Moda, cultura y entretenimiento

El episodio incluye además cobertura del Mexico Fashion Week, con foco en los looks vinculados a la nueva película. La propuesta del programa busca integrar celebridades, cultura local y turismo en un mismo formato televisivo.