Telefe: Meryl Streep y Anne Hathaway, cara a cara con Marley

Marley dejó ver su total asombro por esta oportunidad única de entrevistar mano a mano a las actrices: "Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí!".
El ciclo que combina turismo y celebridades se trasladó a la Ciudad de México, donde Marley y La Reini realizaron entrevistas exclusivas e hicieron un recorrido cultural
Este domingo a las 21:00, el programa “Por el Mundo”, emitido por Telefe, presentará una edición especial desde Ciudad de México con la conducción de Marley junto a Sofía “La Reini” Gonet en el que combinará turismo, gastronomía y una entrevista central con dos figuras de Hollywood: Meryl Streep y Anne Hathaway.
Uno de los ejes del programa será el encuentro exclusivo con Streep y Hathaway, quienes hablarán antes del estreno de “El diablo viste a la moda 2”. Según adelantó la producción, se trata de una conversación íntima, lejos del formato de conferencia de prensa, donde se abordaron las expectativas y el regreso de los personajes.
Aunque no se difundieron citas textuales completas, desde la producción destacan que el intercambio busca “mostrar el lado más relajado de las protagonistas en un entorno distinto al habitual de Hollywood”.
Además del encuentro con las actrices, el programa recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital azteca, entre ellos, el mercado San José, donde Marley y La Reini prueban platos locales considerados “extremos” por la producción.
También habrá una visita a la Casa Azul, antigua vivienda de Frida Kahlo, donde se repasa parte de su vida y obra, en un segmento centrado en la cultura e historia del país.
El episodio incluye además cobertura del Mexico Fashion Week, con foco en los looks vinculados a la nueva película. La propuesta del programa busca integrar celebridades, cultura local y turismo en un mismo formato televisivo.
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