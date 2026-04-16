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Telefe: Meryl Streep y Anne Hathaway, cara a cara con Marley

El ciclo que combina turismo y celebridades se trasladó a la Ciudad de México, donde Marley y La Reini realizaron entrevistas exclusivas e hicieron un recorrido cultural

Este domingo a las 21:00, el programa “Por el Mundo”, emitido por Telefe, presentará una edición especial desde Ciudad de México con la conducción de Marley junto a Sofía “La Reini” Gonet en el que combinará turismo, gastronomía y una entrevista central con dos figuras de Hollywood: Meryl Streep y Anne Hathaway.

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Uno de los ejes del programa será el encuentro exclusivo con Streep y Hathaway, quienes hablarán antes del estreno de “El diablo viste a la moda 2”. Según adelantó la producción, se trata de una conversación íntima, lejos del formato de conferencia de prensa, donde se abordaron las expectativas y el regreso de los personajes.

Aunque no se difundieron citas textuales completas, desde la producción destacan que el intercambio busca “mostrar el lado más relajado de las protagonistas en un entorno distinto al habitual de Hollywood”.

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También habrá una visita a la Casa Azul, antigua vivienda de Frida Kahlo, donde se repasa parte de su vida y obra, en un segmento centrado en la cultura e historia del país.

Moda, cultura y entretenimiento

El episodio incluye además cobertura del Mexico Fashion Week, con foco en los looks vinculados a la nueva película. La propuesta del programa busca integrar celebridades, cultura local y turismo en un mismo formato televisivo.

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