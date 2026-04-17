La picante razón por la que se habrían separado Adabel Guerrero y su marido: "Un traspié..."

LA LUCHA DE ADABEL POR SER MAMÁ

Adabel y Martín lucharon durante cinco años para que llegue la gestación de Lola, su única hija en común. "Normalmente una ve a las mujeres que tienen hijos, pero cuando le toca a una formar un hijo dentro suyo es muy distinto. Es un milagro porque hace cinco años que venimos con la búsqueda junto a Martín".

Adabel Guerrero, nota Adabel y Martín Lamela, con su hija en común, Lola, el última catorce de febrero, en la celebración del Día de los enamorados.

"Entonces, sentís todavía más las cosas de una forma especial. Inclusive, íbamos a realizar una inseminación artificial programada para noviembre, pero llegó el embarazo de manera natural, que es mucho más lindo. En un principio, le dije a Martín de acercarnos a un centro de fertilidad".

"Mucho él no quería, porque tiene amigos que pasaron por esos lugares, y tal vez hasta se separaron por ciertos conflictos. En cambio, a nosotros nos dio luz llegar al centro de fertilidad del doctor Sergio Pascualini, donde pasábamos los estudios y no teníamos problemas. La verdad que no sabíamos qué pasaba", contó Guerrero, en su momento.