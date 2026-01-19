MasterChef Celebrity: Rusherking ingresó a la competencia

Wanda Nara anunció la sorpresa a los participantes, algo que modificó las reglas del juego. Su plato como el mejor de la noche y le dio el delantal blanco.
En la noche del domingo 18 de enero se llevó a cabo la cuarta noche de repechaje de Masterchef Celebrity, en la que los participantes debieron cocinar con el objetivo de seguir en el certamen culinario. Sin embargo, antes de encender las hornallas, Wanda Nara sorprendió a los concursantes con un anuncio que cambió las reglas de la noche.
“Ay jurados, si me dejan quiero hacer un anuncio, lo que me acaban de contar recién. Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia” explicó la conductora e inmediatamente, todos comenzaron a celebrar el anuncio y aseguraron que esa era la mejor motivación para cocinar.
Después de que los tres jurados probaran los platos de los participantes del repechaje, debieron tomar la decisión. El primero en convocarlos fue Donato de Santis que llamó a Emilia Attias y Walas y les dijo “Vamos a blanquear la cosa, no hay delantal blanco para ninguno de ustedes dos”.
Luego fue el momento de Germán Martitegui hizo pasar al frente a Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris y le anunció “Ninguno de los tres hoy va a tener un delantal blanco, nos vemos en la próxima” y finalmente llegó el turno de Damián Betular que llamó a Rusherking y Julia Calvo y les dijo “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”.
“El participante que ingresa a las cocinas de Masterchef Celebrity es… Rusher” confirmó finalmente Betular, entregándole el delantal blanco al músico que subió corriendo al balcón.
“Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva” compartió Rusherking, que se animó a rapear sobre lo que vivió en esta noche de repechaje.
