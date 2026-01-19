Romina Gaetani hizo una dolorosa reflexión tras la denuncia por violencia de género

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió la actriz en sus redes.

Romina denunció a su ex Luis Cavanagh por maltratos físicos.

Terminando el mensaje contó su calvario en los últimos años “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”.

Romina Gaetani optó por expresarse públicamente después de haber denunciado a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. El 7 de enero, luego de atravesar una extensa evaluación psiquiátrica, la actriz difundió un testimonio contundente en el que describió el proceso de maltrato que, según relató, padeció durante el vínculo.

Romina Gaetani, nota Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

Quien aportó precisiones sobre el complejo presente que atraviesa Gaetani fue María Fernanda Callejón, amiga íntima de la actriz. En el programa La mañana con Moria (eltrece), la panelista detalló: “Ayer ella se sometió a una pericia psiquiátrica muy profunda y extensa”.

Callejón además contó que el intercambio con Romina fue muy limitado a raíz del delicado estado anímico en el que se encuentra. “No me pudo hablar casi nada, solo un ratito a la mañana. No hay nadie mejor que yo para entenderla”, manifestó, y relacionó la situación con su propia experiencia personal junto a Ricardo Diotto, padre de su hija.{

Durante la entrevista, Gaetani expresó un testimonio impactante en el que expuso las secuelas psicológicas que le dejó la relación: “Estoy rota. Mi cabeza todavía no logra encontrar las palabras para procesar todo, para entender cómo permití que me pusieran las manos encima”.

La actriz explicó que los episodios de violencia no surgieron de forma repentina, sino que se fueron intensificando con el correr del tiempo: “Al principio era verbal. Es un tipo de violencia que va entrando de a poco, por goteo, hasta que logró reducirme, hacerme chiquita”. Además, sumó una declaración que tuvo gran repercusión pública: “A veces sabemos estas cosas, pero cuando nos toca vivirlas no las vemos. Porque aún lo amo y sufro por eso”.

De acuerdo a su relato, el deterioro emocional fue sostenido y gradual. “Fue destruyendo mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular”, afirmó. Más adelante, describió distintas situaciones que sufrió: “Me controlaba, me manipulaba y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré con lujo de detalles en la pericia psiquiátrica”.

Por último, Callejón ratificó que Romina Gaetani pidió medidas de resguardo ante la Justicia. “Pidió la restricción perimetral y el botón de pánico para resguardarse”, indicó, en relación con las acciones legales impulsadas contra Luis Cavanagh.