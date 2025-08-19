La pregunta que hizo estallar de bronca de Gimena Icardi

Mientras que al salir de los estudios de la plataforma de streaming la actriz reaccionó ante una pregunta poco atinada que recibió de un cronista mientras era abordada por los micrófonos.

“El hostigamiento de redes sociales es algo que vivimos hace un montón. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada, porque no me quiero suicidar mañana básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento ”, había afirmado Accardi blanqueando su vulnerabilidad.

“Es lo que necesito frenar. (...) No me enamoré, fue una canita al aire de mierda que me arruinó. Nunca hubo una relación paralela. (...) El desliz duró muy poquitito”.

Embed GIMENA ACCARDI CONFIRMÓ QUE LE FUE INFIEL A NICO VÁZQUEZ: "LAMENTO TENER QUE HACERLO PÚBLICO", Y DIJO: "CERRÉ LAS REDES PORQUE ME HACE MUY MAL EL ODIO"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/zSPknkgcg4 — América TV (@AmericaTV) August 19, 2025

La pregunta incómoda

“No somos cirqueros ni mediáticos. Somos dos personas que hace 26 años solamente actúan. Somos respetuosos con la prensa, ustedes lo son con nosotros y eso lo agradecemos”, se plantó dejando en claro que pretendía cerrar el tema.

En ese punto, Martín Salwe, el cronista de América TV, le hizo una pregunta que descolocó a Gimena Accardi: “¿Hubo convivencia?”.

“¿¡Vos me estás cargando, amigo!? Si te acabo de decir, que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera. ¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás”, le respondió.

Sobre su infidelidad, volvió a asegurar que fue "un random total": "No me enamoré de nadie. Nunca hubo una relación paralela. Fue un desliz total. Es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática".