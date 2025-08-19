La pregunta que hizo estallar de bronca de Gimena Icardi

La actriz enfrentó a los medios a la salida de su programa en Olga y la consulta que le hizo un cronista generó que la actriz monte en cólera.
Gimena Accardi contó en Olga que le había sido infiel a Nicolás Vázquez, luego que en LAM hayan ventilado los motivos de la separación de la pareja de actores tras una relación de 18 años.
Mientras que al salir de los estudios de la plataforma de streaming la actriz reaccionó ante una pregunta poco atinada que recibió de un cronista mientras era abordada por los micrófonos.
“El hostigamiento de redes sociales es algo que vivimos hace un montón. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada, porque no me quiero suicidar mañana básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento ”, había afirmado Accardi blanqueando su vulnerabilidad.
“Es lo que necesito frenar. (...) No me enamoré, fue una canita al aire de mierda que me arruinó. Nunca hubo una relación paralela. (...) El desliz duró muy poquitito”.
“No somos cirqueros ni mediáticos. Somos dos personas que hace 26 años solamente actúan. Somos respetuosos con la prensa, ustedes lo son con nosotros y eso lo agradecemos”, se plantó dejando en claro que pretendía cerrar el tema.
En ese punto, Martín Salwe, el cronista de América TV, le hizo una pregunta que descolocó a Gimena Accardi: “¿Hubo convivencia?”.
“¿¡Vos me estás cargando, amigo!? Si te acabo de decir, que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera. ¿Cómo voy a convivir? Hace 18 años que convivo solamente con Nicolás”, le respondió.
Sobre su infidelidad, volvió a asegurar que fue "un random total": "No me enamoré de nadie. Nunca hubo una relación paralela. Fue un desliz total. Es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática".
