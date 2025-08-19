Se supo por qué se terminó el matrimonio de Nico Vázquez y Gime Accardi

"Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, no una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque quiero mucho a los dos, esto se va a saber igual porque hay otros involucrados", contó Ángel De Brito, al aire de LAM, su programa en las noches de América.

"Ella contará con más detalle su historia también, porque involucra a los dos. Nico está muy enojado, porque vio lo que no quería ver, se enteró. Ellos venían mal igual, hace como un año", amplió el conductor, sobre los motivos que terminaron distanciado a los actores, en una noticia que se confirmó hace poco más de un mes públicamente.

"En cierto momento del último año de crisis, empezó a notar otras cosas, que no eran de la crisis del desgaste. No voy a precisar las fechas, pero en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena. Ella se lo admitió. No lo voy a decir yo (en referencia al tercero en discordia). Yo no quiero meter más gente. Es alguien conocido, alguien del medio, que también es casado", amplió, De Brito.

ACCARDI TIENE PAUTADO ROMPER EL SILENCIO

Desde su red social X, la periodista Laura Ubfal reveló el plan de la actriz para disculparse públicamente con Vázquez, quien fue su pareja durante casi dos décadas y se conocían como uno de los matrimonios más sólidos de la farándula local: “Como conté en primicia, Gimena hablará mañana para reconocer que se equivocó y agradecer el silencio de Vázquez, que siempre supo la verdad”.

Gime Accardi, nota

En el "mundo de la virtualidad", el nombre que se instaló es el del actor Andrés Gil, el novio de Candela Vetrano, con quien fueron padres hace pocos meses y que es "señalado" como el posible tercero desde que se conoció la ruptura entre Accardi y Vázquez. “El problema está en quién es el tercero... Es alguien que conocemos, es del medio y también está casado con alguien que es amiga de otra gente famosa”.